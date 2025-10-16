Advertisement

منوعات

ستدرّ عليهم 308 آلاف دولار… زوجان يعثران على كنز ذهبي عمره 5 قرون (صور)

Lebanon 24
16-10-2025 | 13:30
اكتشف زوجان في مقاطعة هامبشاير البريطانية كنزًا تاريخيًا يعود للقرن السادس عشر مدفونًا تحت حديقة منزلهما الخلفية، ليتحوّل هذا الاكتشاف البسيط إلى حدث أثري مهم يُقدَّر أن يدرّ أكثر من 230 ألف جنيه إسترليني (نحو 308 آلاف دولار) في مزاد سيُقام في زيورخ بسويسرا الشهر المقبل.
بدأت القصة في نيسان 2020، حين كان الزوجان يُصلحان سور الحديقة في بلدة ميلفورد أون سي، ولاحظ الرجل كتلة طينية غريبة بين الأزهار. وبعد تنظيفها، اكتشفوا بمساعدة ابنهما المراهق أنها تحتوي على عملات ذهبية لامعة.


وبحسب خبير العملات ديفيد غوست، الذي قيّم المجموعة لصالح دار "David Guest Numismatics"، فقد تم العثور على 64 قطعة نقدية أثناء الحفر الأولي، تلتها 6 عملات إضافية اكتشفها علماء آثار في تشرين الأول 2021.


تشير التحاليل إلى أن الكنز دُفن في أواخر عام 1530، خلال عهد الملك هنري الثامن، وتحديدًا في فترة الإصلاح الديني في إنكلترا، حين تم تفكيك الأديرة ومصادرة ثروات الكنيسة الكاثوليكية.


وقال غوست: "من المرجّح أن هذا الكنز خُبّئ أثناء الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، وربما كان وسيلة لإخفاء الثروة من المصادرة".

العملات التي تم اكتشافها تعود لحقبة تمتد من العشرينيات من القرن الخامس عشر وحتى الثلاثينيات من القرن السادس عشر، وتحمل صور أربعة ملوك إنكليز هم: هنري السادس، إدوارد الرابع، هنري السابع، وهنري الثامن، إضافة إلى صورتين لاثنتين من ملكاته: كاثرين الأراغونية وجين سيمور، وحتى صورة كاردينال.


ويُذكر أن قيمة هذه العملات في زمنها كانت تعادل سعر منزل ريفي متوسط في القرن السادس عشر، أي نحو 26 جنيهاً إسترلينياً آنذاك.

واليوم، يصف الخبراء حالة القطع بأنها "مذهلة"، إذ احتفظت ببريقها الأصلي بشكل استثنائي، ما جعلها محط اهتمام هواة جمع العملات حول العالم.

ويُضاف هذا الكنز إلى سلسلة من الاكتشافات النادرة التي شهدتها المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة، منها العثور على رواتب جندي روماني كاملة في مقاطعة نورفولك، ومجموعة من العملات القديمة اكتشفها عامل سباكة في حقل بليسترشير عام 2023.
