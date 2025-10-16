عمرها 3 سنوات فقط... أب يقتل طفلته لسبب لا يُصدَّق!

Advertisement

في حادثة مأساوية شهدتها منطقة أطفيح في محافظة ، أقدم أب على قتل طفلته البالغة من العمر ثلاث سنوات، بعدما اعتدى عليها بعنف بسبب تبولها على نفسها وبكائها المستمر.ووفق وسائل إعلام ، نُقلت الطفلة إلى المستشفى جثة هامدة بعد تعرّضها للتعذيب والكيّ بأداة معدنية تسببت بحروق متفرقة في جسدها، قبل أن تفارق الحياة داخل منزل العائلة.وأظهرت التحريات أن الأب حمل الطفلة إلى المستشفى وهي بلا حراك ثم لاذ بالفرار، لكن تمكنت من ضبطه سريعاً. كما كشفت التحقيقات أنه اعتاد تعذيب شقيقها الأصغر للسبب نفسه.وبيّنت المعلومات أن خلافات بين الزوجين دفعت الأم إلى مغادرة المنزل قبل أيام من الحادثة، تاركة الطفلين في رعاية والدهما، ما أدى إلى هذه النهاية المأساوية.