عمرها 3 سنوات فقط... أب يقتل طفلته لسبب لا يُصدَّق!

منوعات
عمرها 3 سنوات فقط... أب يقتل طفلته لسبب لا يُصدَّق!
Lebanon 24
16-10-2025
|
16:03
في حادثة مأساوية شهدتها منطقة أطفيح في محافظة
الجيزة
المصرية
، أقدم أب على قتل طفلته البالغة من العمر ثلاث سنوات، بعدما اعتدى عليها بعنف بسبب تبولها على نفسها وبكائها المستمر.
ووفق وسائل إعلام
مصرية
، نُقلت الطفلة إلى المستشفى جثة هامدة بعد تعرّضها للتعذيب والكيّ بأداة معدنية تسببت بحروق متفرقة في جسدها، قبل أن تفارق الحياة داخل منزل العائلة.
وأظهرت التحريات أن الأب حمل الطفلة إلى المستشفى وهي بلا حراك ثم لاذ بالفرار، لكن
الأجهزة الأمنية
تمكنت من ضبطه سريعاً. كما كشفت التحقيقات أنه اعتاد تعذيب شقيقها الأصغر للسبب نفسه.
وبيّنت المعلومات أن خلافات بين الزوجين دفعت الأم إلى مغادرة المنزل قبل أيام من الحادثة، تاركة الطفلين في رعاية والدهما، ما أدى إلى هذه النهاية المأساوية.
