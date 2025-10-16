26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
واقعة مأساوية.. فأر يقتل رضيعة لم تتجاوز الأربعة أشهر
Lebanon 24
16-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لقيت رضيعة تبلغ من العمر أربعة أشهر مصرعها إثر هجوم من فأر داخل منزل أسرتها في محافظة
سوهاج
جنوب مصر، في حادث أثار صدمة وغموضًا حول تفاصيله.
Advertisement
وذكرت السلطات أن الطفلة نُقلت إلى المستشفى جثة هامدة، فيما كشف الفحص الطبي عن جروح في الوجه واليد اليمنى، وإصابات متفرقة وقطع في أحد الشرايين.
وخلال التحقيقات، قالت الأم إنها كانت منشغلة بأعمال المنزل عندما هاجم فأر كبير طفلتها، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة قبل أن تفارق الحياة أثناء نقلها إلى المستشفى.
وأمرت
النيابة
بالتحفظ على الجثة وانتداب
الطب الشرعي
لتحديد سبب الوفاة بدقة، في حين أشار مدير المستشفى إلى أن الملابسات ما زالت غامضة وتخضع للتحقيق لتحديد ما إذا كان الحادث ناتجًا عن الإهمال أو يحمل شبهة جنائية.
مواضيع ذات صلة
الذهب يسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر
Lebanon 24
الذهب يسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر
17/10/2025 13:01:26
17/10/2025 13:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول اميركي: الأشهر الأربعة المقبلة حاسمة
Lebanon 24
مسؤول اميركي: الأشهر الأربعة المقبلة حاسمة
17/10/2025 13:01:26
17/10/2025 13:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خروجه من مصحة الإدمان... أب يقتل أبناءه الأربعة بدم بارد
Lebanon 24
بعد خروجه من مصحة الإدمان... أب يقتل أبناءه الأربعة بدم بارد
17/10/2025 13:01:26
17/10/2025 13:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مجمع ناصر الطبي بغزة: وفاة رضيعة في خان يونس بسبب سوء التغذية
Lebanon 24
مجمع ناصر الطبي بغزة: وفاة رضيعة في خان يونس بسبب سوء التغذية
17/10/2025 13:01:26
17/10/2025 13:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الطب الشرعي
النيابة
الملا
الشرع
سوهاج
الطف
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصور... قتلى وجرحى في انفجار هزّ مبنى في رومانيا
Lebanon 24
بالصور... قتلى وجرحى في انفجار هزّ مبنى في رومانيا
05:12 | 2025-10-17
17/10/2025 05:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بهذه الحيلة.. رجل تناول طعامًا فاخرًا لعامين مجانًا
Lebanon 24
بهذه الحيلة.. رجل تناول طعامًا فاخرًا لعامين مجانًا
04:17 | 2025-10-17
17/10/2025 04:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لسداد ديون القمار.. خدعت عائلتها بـ"زفاف وهمي"
Lebanon 24
لسداد ديون القمار.. خدعت عائلتها بـ"زفاف وهمي"
04:07 | 2025-10-17
17/10/2025 04:07:57
Lebanon 24
Lebanon 24
استفاقت ثم ماتت.. حادثة مُرعبة تُربك مشيّعين في بلد عربي
Lebanon 24
استفاقت ثم ماتت.. حادثة مُرعبة تُربك مشيّعين في بلد عربي
04:04 | 2025-10-17
17/10/2025 04:04:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتألق عالمياً.. تكريم الدكتور نادر غزال رائد الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
لبنان يتألق عالمياً.. تكريم الدكتور نادر غزال رائد الذكاء الاصطناعي
03:56 | 2025-10-17
17/10/2025 03:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
08:33 | 2025-10-16
16/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
14:05 | 2025-10-16
16/10/2025 02:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد المتواصل في الجنوب.. هل يقترب لبنان من جولة حرب جديدة؟
Lebanon 24
التصعيد المتواصل في الجنوب.. هل يقترب لبنان من جولة حرب جديدة؟
11:01 | 2025-10-16
16/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
02:34 | 2025-10-17
17/10/2025 02:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
متأهل ولديه 3 أولاد.. فقدان الإتّصال بمراقب جمركيّ بعد الغارات الإسرائيليّة
Lebanon 24
متأهل ولديه 3 أولاد.. فقدان الإتّصال بمراقب جمركيّ بعد الغارات الإسرائيليّة
13:29 | 2025-10-16
16/10/2025 01:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:12 | 2025-10-17
بالصور... قتلى وجرحى في انفجار هزّ مبنى في رومانيا
04:17 | 2025-10-17
بهذه الحيلة.. رجل تناول طعامًا فاخرًا لعامين مجانًا
04:07 | 2025-10-17
لسداد ديون القمار.. خدعت عائلتها بـ"زفاف وهمي"
04:04 | 2025-10-17
استفاقت ثم ماتت.. حادثة مُرعبة تُربك مشيّعين في بلد عربي
03:56 | 2025-10-17
لبنان يتألق عالمياً.. تكريم الدكتور نادر غزال رائد الذكاء الاصطناعي
03:14 | 2025-10-17
طبيب مزيف تسبب في وفاة حفيدة رئيس وزراء عربي سابق.. هذا ما تقرّر بشأنه
فيديو
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
17/10/2025 13:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
17/10/2025 13:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
17/10/2025 13:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24