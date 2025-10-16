واقعة مأساوية.. فأر يقتل رضيعة لم تتجاوز الأربعة أشهر

Advertisement

لقيت رضيعة تبلغ من العمر أربعة أشهر مصرعها إثر هجوم من فأر داخل منزل أسرتها في محافظة جنوب مصر، في حادث أثار صدمة وغموضًا حول تفاصيله.وذكرت السلطات أن الطفلة نُقلت إلى المستشفى جثة هامدة، فيما كشف الفحص الطبي عن جروح في الوجه واليد اليمنى، وإصابات متفرقة وقطع في أحد الشرايين.وخلال التحقيقات، قالت الأم إنها كانت منشغلة بأعمال المنزل عندما هاجم فأر كبير طفلتها، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة قبل أن تفارق الحياة أثناء نقلها إلى المستشفى.وأمرت بالتحفظ على الجثة وانتداب لتحديد سبب الوفاة بدقة، في حين أشار مدير المستشفى إلى أن الملابسات ما زالت غامضة وتخضع للتحقيق لتحديد ما إذا كان الحادث ناتجًا عن الإهمال أو يحمل شبهة جنائية.