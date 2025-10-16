Advertisement

منوعات

واقعة مأساوية.. فأر يقتل رضيعة لم تتجاوز الأربعة أشهر

Lebanon 24
16-10-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1430410-638962568204233747.webp
Doc-P-1430410-638962568204233747.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لقيت رضيعة تبلغ من العمر أربعة أشهر مصرعها إثر هجوم من فأر داخل منزل أسرتها في محافظة سوهاج جنوب مصر، في حادث أثار صدمة وغموضًا حول تفاصيله.
Advertisement


وذكرت السلطات أن الطفلة نُقلت إلى المستشفى جثة هامدة، فيما كشف الفحص الطبي عن جروح في الوجه واليد اليمنى، وإصابات متفرقة وقطع في أحد الشرايين.


وخلال التحقيقات، قالت الأم إنها كانت منشغلة بأعمال المنزل عندما هاجم فأر كبير طفلتها، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة قبل أن تفارق الحياة أثناء نقلها إلى المستشفى.


وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثة وانتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة، في حين أشار مدير المستشفى إلى أن الملابسات ما زالت غامضة وتخضع للتحقيق لتحديد ما إذا كان الحادث ناتجًا عن الإهمال أو يحمل شبهة جنائية.
مواضيع ذات صلة
الذهب يسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر
lebanon 24
17/10/2025 13:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول اميركي: الأشهر الأربعة المقبلة حاسمة
lebanon 24
17/10/2025 13:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد خروجه من مصحة الإدمان... أب يقتل أبناءه الأربعة بدم بارد
lebanon 24
17/10/2025 13:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مجمع ناصر الطبي بغزة: وفاة رضيعة في خان يونس بسبب سوء التغذية
lebanon 24
17/10/2025 13:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الطب الشرعي

النيابة

الملا

الشرع

سوهاج

الطف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:12 | 2025-10-17
04:17 | 2025-10-17
04:07 | 2025-10-17
04:04 | 2025-10-17
03:56 | 2025-10-17
03:14 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24