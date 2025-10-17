"هل تحتاج صهرًا؟".. ابنة لاعب ليفربول الحسناء تُشعل مواقع التواصل (صور)

أثار نيل ميلور، مهاجم السابق، موجة تفاعل واسعة بعدما هنّأ ابنته نيكول بعيد ميلادها على منصة "أكس".

وكتب: " لابنتي الرائعة"، فتدفّقت الردود المازحة تعرض عليه أن يكونوا "أصهاره". قفز المنشور إلى أكثر من 3.7 مليون مشاهدة خلال 48 ساعة، وتصدّر اسم ميلور لفترة وجيزة قوائم الترند على المنصة.



توالت التعليقات بخفّة ظل؛ سأل أحدهم: "هل تحتاج إلى صهر؟"، وأضاف آخر: "أنا أعزب… في حال احتجت صهرًا". وحصدت ردود الجماهير عشرات آلاف الإعجابات، بينما تداول ليفربول اللقطة على نطاق واسع مستعيدين حقبة ميلور القصيرة لكن اللافتة في .



برزت نيكول، التي تعمل عارضة وراقصة وتملك نحو خمسة آلاف متابع على إنستغرام، في صدارة المشهد، مع توقعات بزيادة عدد متابعيها بعد الضجة. ولم يعلّق ميلور علنًا على "الطلبات"، لكنه واصل التفاعل مع الجماهير.



اشتهر ميلور بهدف الفوز في الوقت بدل الضائع ضد عام 2004، وأسهم بدخول كبديل في صناعة الهدف الشهير لستيفن جيرارد أمام أولمبياكوس في . وانتقل لاحقًا إلى بريستون نورث إند وشيفيلد وينزداي قبل أن يعتزل عام 2012 لإصابة في الركبة.