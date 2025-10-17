لبنان يتألق عالمياً.. تكريم الدكتور نادر غزال رائد الذكاء الاصطناعي

كرّم رئيس غرفة التجارة
والصناعة والزراعة في طرابلس
والشمال، توفيق دبوسي
، الدكتور نادر غزال بمناسبة اختياره رائد الذكاء الاصطناعي
لعام 2025، خلال مؤتمر الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني الذي انعقد في دبي. يأتي التكريم تقديراً لمسيرة غزال القيادية ودوره الفاعل في تعزيز الابتكار وتطوير مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي والدولي.
وأعرب دبوسي عن فخره واعتزازه بالإنجاز، قائلاً: "نتقدم إليكم بأسمى آيات التقدير، فهذا الاختيار
استحقاق حقيقي لمسيرتكم المتميزة، وإنجازاتكم الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تشكل حجر الأساس لمستقبل البشرية. لقد أثبتم أن الريادة الحقيقية تكمن في الدمج بين التقدم العلمي والتكنولوجي وخدمة الإنسان والمجتمع، مما يجعل الذكاء الاصطناعي وسيلة لتحقيق رفاهية الشعوب وليس مجرد أداة تقنية".
وأضاف دبوسي: "إن ما تحقق على يدكم مصدر فخر لوطنكم لبنان
، ويؤكد أن أبناءه قادرون على الإبداع والتميّز في أرفع المحافل العلمية والأكاديمية على المستوى العربي والدولي. ونحن في غرفة طرابلس الكبرى نعتز بالشراكة مع رواد العلم
والتكنولوجيا أمثالكم، ونسعى دائماً لتعزيز البيئة الحاضنة للإبداع والابتكار في وطننا".
بدوره، أوضح الدكتور نادر غزال أن هذا التكريم يتجاوز حدود لبنان
، مشيراً إلى الدور المتميز الذي تقوم به غرفة طرابلس في دعم النشاطات العلمية والابتكارية، والذي انعكس بشكل واضح على الواقع المحلي والدولي، مؤكداً على أهمية الاستمرار في مسيرة التميز والابتكار في المجالات التكنولوجية الحيوية.