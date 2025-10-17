Advertisement

متفرقات

لبنان يتألق عالمياً.. تكريم الدكتور نادر غزال رائد الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
17-10-2025 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1430559-638962955773165150.png
Doc-P-1430559-638962955773165150.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كرّم رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، توفيق دبوسي، الدكتور نادر غزال بمناسبة اختياره رائد الذكاء الاصطناعي لعام 2025، خلال مؤتمر الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني الذي انعقد في دبي. يأتي التكريم تقديراً لمسيرة غزال القيادية ودوره الفاعل في تعزيز الابتكار وتطوير مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي والدولي.
Advertisement

وأعرب دبوسي عن فخره واعتزازه بالإنجاز، قائلاً: "نتقدم إليكم بأسمى آيات التقدير، فهذا الاختيار استحقاق حقيقي لمسيرتكم المتميزة، وإنجازاتكم الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تشكل حجر الأساس لمستقبل البشرية. لقد أثبتم أن الريادة الحقيقية تكمن في الدمج بين التقدم العلمي والتكنولوجي وخدمة الإنسان والمجتمع، مما يجعل الذكاء الاصطناعي وسيلة لتحقيق رفاهية الشعوب وليس مجرد أداة تقنية".

وأضاف دبوسي: "إن ما تحقق على يدكم مصدر فخر لوطنكم لبنان، ويؤكد أن أبناءه قادرون على الإبداع والتميّز في أرفع المحافل العلمية والأكاديمية على المستوى العربي والدولي. ونحن في غرفة طرابلس الكبرى نعتز بالشراكة مع رواد العلم والتكنولوجيا أمثالكم، ونسعى دائماً لتعزيز البيئة الحاضنة للإبداع والابتكار في وطننا".

بدوره، أوضح الدكتور نادر غزال أن هذا التكريم يتجاوز حدود لبنان، مشيراً إلى الدور المتميز الذي تقوم به غرفة طرابلس في دعم النشاطات العلمية والابتكارية، والذي انعكس بشكل واضح على الواقع المحلي والدولي، مؤكداً على أهمية الاستمرار في مسيرة التميز والابتكار في المجالات التكنولوجية الحيوية.
مواضيع ذات صلة
معسكر الذكاء الاصطناعي يجمع الجيش وطلاب LAU في تجربة رائدة
lebanon 24
17/10/2025 16:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطلق ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" عالميًا مع حجوزات ذكية
lebanon 24
17/10/2025 16:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة جديدة: صحف عالمية تحذف مقالات كتبها الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
17/10/2025 16:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات.. ريادة عالمية في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
lebanon 24
17/10/2025 16:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

رئيس غرفة التجارة

الذكاء الاصطناعي

توفيق دبوسي

حدود لبنان

أكاديمية

الاختيار

طرابلس

البشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:54 | 2025-10-17
08:17 | 2025-10-17
06:30 | 2025-10-17
05:12 | 2025-10-17
04:17 | 2025-10-17
04:07 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24