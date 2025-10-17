26
لسداد ديون القمار.. خدعت عائلتها بـ"زفاف وهمي"
Lebanon 24
17-10-2025
|
04:07
A-
A+
أوقعت وكيلة العقارات شارلوت بلاكويل (31 عاماً) عدداً من أقاربها في عملية احتيال، بعدما أوهمتهم بحفل زفاف مزيف خارج البلاد ودَفَعَتهم لأكثر من 12 ألف جنيه إسترليني.
زوّرت بلاكويل حجوزات طيران وفنادق لإقناع الضحايا بصحة الحفل عقب خطوبتها على شريكها دانييل توماس بعد علاقة دامت خمس سنوات.
واستهدفت بلاكويل حماتها المستقبلية باولا توماس وصديقات للعائلة، واستولت على مبالغ وصلت إلى 12,682 جنيهاً إسترلينياً موزعة بينهم بأرقام متفاوتة.
أقرت بلاكويل أمام الشرطة بأنها نظمت "حفل زفاف مزيف" لسداد ديونها الناتجة عن المقامرة عبر الإنترنت، وقالت: "أنا آسفة، كان ذلك لسداد الديون والمقامرة. لقد أغلقتُ جميع المواقع الآن".
أرسلت بلاكويل تأكيدات حجز مزيفة ورسائل بريد إلكتروني بدت رسمية من وكلاء سفر، وأجرت معاملات مصرفية مزيفة لتعزيز خدعتها، بحسب ما عرضته المحكمة.
واجهت بلاكويل أربع تهم احتيال واعترفت بها، بينما ذكرت محاميتها أليس سايكس أنها أبدت ندماً شديداً وأشارت إلى صعوبات تلت تشخيص ابنتها بسرطان المخ وتأثيرها المالي. (ارم)
