بأسعار معقولة.. هذه قصّة شفرات غيّرت وجه الحلاقة في العالم

Advertisement

انطلقت فكرة شركة "هاري" (Harry’s) عام 2012 على يد جيف رايدر وآندي كاتز-مايفيلد، بعدما تساءلا: "لماذا يجب أن تكون شفرات الحلاقة باهظة الثمن؟"، ليؤسسا شركة تقدم شفرات حلاقة عالية الجودة بأسعار معقولة عبر الإنترنت.رغم المنافسة القوية مع شركة "دولار شيف كلوب"، نجحت "هاري" في بناء قاعدة عملاء واسعة بفضل جودة منتجاتها الصنع وتصميمها المريح والمبتكر، حتى بلغت قيمتها السوقية عام 2021 نحو 1.7 مليار دولار.وتتميز الشركة بنموذج أعمال مباشر إلى المستهلك، ما ألغى الوسطاء وخفّض الأسعار، وتوسعت لاحقًا لتبيع منتجاتها في متاجر كبرى مثل وولغرينز وتارغت. كما تمتلك مصنعًا ألمانيًا عمره 93 عامًا بعد شرائه عام 2014، لضمان التحكم الكامل في جودة التصنيع.وبفضل فريق يضم أكثر من 600 مهندس ومصمم وكيميائي، أصبحت "هاري" اليوم رمزًا للجودة والبساطة والابتكار في سوق الشخصية للرجال.