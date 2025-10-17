Advertisement

Lebanon 24
17-10-2025 | 23:00
الحمل
يثير هذا اليوم مواضيع مهنية مهمة ويجعلك شديد الانفعال تجاه أي اقتراح أو فكرة.

الثور
تثار اليوم أزمة لها علاقة بالماضي، حافظ على مشاعرك وآرائك سريّة، واعمل بعيدًا عن العيون.

الجوزاء
حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح.
السرطان
تنشط الاتصالات المثمرة وتنفرج الأوضاع على نحو ملحوظ، استثمر طاقاتك الإدارية ومواهبك في سبيل استغلال الفرص.

الأسد
يوم مناسب لك ويُكسبك نقاطاً كبيرة وأهمية، وتؤدي دوراً كبيراً في العمل تهنّأ به من قبل أرباب العمل.

العذراء
تكوّن رؤية واضحة للمستقبل، وتأتي ردات فعلك مميزة وتجعلك تخوض تجربة مشوّقة جداً.

الميزان
قد يثير هذا اليوم ردّ فعل على حدث يطرأ في مكان عملك، ويتحدث عن تغيير في اجواء العمل.

العقرب
تفوّقك في العمل يزعج بعض الزملاء لكنه يفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي حين تكون في دائرة الضوء.

القوس
لحسن الحظ يكون هذا اليوم مناسباً جداً لمشاريعك ويولّد طاقة إيجابية.

الجدي
لا تذهب في تفكيرك نحو أعمال غير آمنة، فواقع وضعك المهني غير مريح.

الدلو

تعيد اليوم بعض القضايا القديمة الى الواجهة، وتنتظر حدثاً أو تطوّراً يجعلك تقوم ببعض الاتصالات الطارئة.

الحوت
يسلّط هذا اليوم الضوء على قضايا مالية ملحّة، وقد تعرف ربحاً مادياً مفاجئاً أو سلفة أو ما شابه. (السومرية)
 
