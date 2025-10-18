Advertisement

منوعات

ضبط عصابة سرقة الهواتف بأسلوب المغافلة في مصر

Lebanon 24
18-10-2025 | 12:22
أمرت النيابة العامة المصرية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من منطقة عين شمس مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الاجرامي.
وكانت كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مصحوب بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار خلاله أحد الأشخاص إلى تعرض نجله لسرقة هاتفه المحمول بأسلوب المغافلة، على يد شخصين لاذا بالفرار باستخدام دراجة نارية بمنطقة عين شمس في القاهرة.
وبعد الفحص، تبين أنه في الخامس من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من أحد المواطنين يعمل عاملًا، أفاد فيه بتعرض نجله للسرقة أثناء عودته من المدرسة، حيث استولى مجهولان على الهاتف المحمول وفرّا هاربين بدراجة نارية.

وبإجراء التحريات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطلان أحدهما له معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وبمواجهتهما، اعترفا بالسرقة وذكرا أنهما قاما ببيع الهاتف المحمول لأحد الأشخاص المعروفين بتجارته في المسروقات، وهو مقيم بمحافظة القليوبية.

وتم ضبط الشخص المشار إليه، وبحوزته 15 هاتفًا محمولًا جار التحقق من مالكيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة. (اليوم السابع)
 
