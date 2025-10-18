حادث مأسوي في مصر.. مصرع عامل داخل مصنع ألبان

Advertisement

شهدت مدينة في مصر، اليوم السبت، واقعة مأساوية بعد مصرع عامل إثر سقوطه من أعلى شجرة داخل مصنع الألبان بشارع .تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ مباشر يفيد بسقوط شخص من أعلى شجرة داخل مصنع الألبان، حيث تبين أن العامل سقط من على شجرة وارتطم بفروع شجرة أخرى، ليظل معلقًا بين الفروع قبل أن يتمكن رجال الحماية المدنية من إنزاله.وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة لعامل يُدعى مبارك صادق ، يبلغ من العمر 43 عامًا، ومقيم بقرية البدرشين بمحافظة ، وقد تم نقله إلى مشرحة تحت تصرف .وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث. (اليوم السابع)