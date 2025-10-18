Advertisement

منوعات

حادث مأسوي في مصر.. مصرع عامل داخل مصنع ألبان

Lebanon 24
18-10-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1431090-638964089875040164.jpg
Doc-P-1431090-638964089875040164.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت مدينة المنصورة في مصر، اليوم السبت، واقعة مأساوية بعد مصرع عامل إثر سقوطه من أعلى شجرة داخل مصنع الألبان بشارع قناة السويس.
Advertisement

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ مباشر يفيد بسقوط شخص من أعلى شجرة داخل مصنع الألبان، حيث تبين أن العامل سقط من على شجرة وارتطم بفروع شجرة أخرى، ليظل معلقًا بين الفروع قبل أن يتمكن رجال الحماية المدنية من إنزاله.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة لعامل يُدعى مبارك صادق مبارك يوسف، يبلغ من العمر 43 عامًا، ومقيم بقرية البدرشين بمحافظة الجيزة، وقد تم نقله إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث. (اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
حادث مأسوي.. مصرع 3 من موظفي السفارة القطرية في مصر
lebanon 24
19/10/2025 10:47:03 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مأسوي يُغيب حامل الرقم القياسي في 20 بطولة عالمية للهوكي
lebanon 24
19/10/2025 10:47:03 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مأسوي في الصالومي.. شاب يخسر حياته بسبب "دراجة"
lebanon 24
19/10/2025 10:47:03 Lebanon 24 Lebanon 24
في جورجيا.. كلبان يهاجمان طفلًا داخل حضانة منزلية
lebanon 24
19/10/2025 10:47:03 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى المنصورة الدولي

النيابة العامة

قناة السويس

مبارك يوسف

المنصورة

النيابة

قناة ال

الجيزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:00 | 2025-10-19
02:34 | 2025-10-19
02:00 | 2025-10-19
01:54 | 2025-10-19
01:00 | 2025-10-19
00:00 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24