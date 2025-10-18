25
منوعات
حادث مأسوي في مصر.. مصرع عامل داخل مصنع ألبان
Lebanon 24
18-10-2025
|
15:00
A-
A+
شهدت مدينة
المنصورة
في مصر، اليوم السبت، واقعة مأساوية بعد مصرع عامل إثر سقوطه من أعلى شجرة داخل مصنع الألبان بشارع
قناة السويس
.
تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ مباشر يفيد بسقوط شخص من أعلى شجرة داخل مصنع الألبان، حيث تبين أن العامل سقط من على شجرة وارتطم بفروع شجرة أخرى، ليظل معلقًا بين الفروع قبل أن يتمكن رجال الحماية المدنية من إنزاله.
وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة لعامل يُدعى مبارك صادق
مبارك يوسف
، يبلغ من العمر 43 عامًا، ومقيم بقرية البدرشين بمحافظة
الجيزة
، وقد تم نقله إلى مشرحة
مستشفى المنصورة الدولي
تحت تصرف
النيابة العامة
.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث. (اليوم السابع)
