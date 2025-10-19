Advertisement

منوعات

في بلد عربي.. أم تفدي ابنها بحياتها

Lebanon 24
19-10-2025 | 02:00
افتدت أم ابنها بحياتها بعدما دهسها قطار أثناء عبور شريط السكك الحديدية بالمنيرة الغربية، حيث دفعت طفلها بعيدًا لينجو من الموت خلال توصيله إلى المدرسة.
تلقى الرائد عصام الشناوي رئيس مباحث المنيرة الغربية بلاغًا بالواقعة، وانتقل رجال الأمن إلى المكان، وتبين من المعاينة أن القطار باغت السيدة خلال عبورها فلم تتمكن من الابتعاد، فتوفيت في الحال، ونُقل جثمانها إلى مشرحة المستشفى. تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

في واقعة أخرى، لقيت سيدة مصرعها بعدما دهسها قطار أثناء عبورها شريط السكك الحديدية بمزلقان البدرشين. وتبيّن أن السيدة وتُدعى "شيماء ن م" فوجئت بقدوم القطار، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

وفي الطالبية، أُصيب 13 شخصًا من أسرتين إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز ونشوب حريق داخل شقة أثناء استضافة أقارب. تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج. ووجّه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق. (نيوز روم)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24