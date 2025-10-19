26
انشغلت عنها والدتها.. قارض يقتل طفلة عمرها 4 أشهر
Lebanon 24
19-10-2025
|
04:00
شهدت محافظة
سوهاج
حادثًا مأسويًا أودى بحياة رضيعة تبلغ من العمر أربعة أشهر، إثر هجوم حيوان قارض يُعرف محليًا بـ"عرسة" داخل منزل الأسرة.
وأفادت التقارير الطبية أنّ الطفلة وصلت جثة هامدة إلى مستشفى طهطا العام، وقد تبيّن وجود قطع في الوجه والكف الأيمن، إضافةً إلى جرح بالغ في الشريان الزندي تسبّب في نزيف حاد أنهى حياتها.
وخلال التحقيقات، ذكرت والدة الطفلة أنّها انشغلت عنها نحو ساعة، وخلال تلك الفترة تسللت "العرسة" إلى الغرفة ونهشت الرضيعة من دون أن يسمع أحد صراخها.
