متفرقات
في أريزونا في دار رعاية.. رجل تسعيني يقتل زوجته ثم ينتحر
Lebanon 24
19-10-2025
|
07:00
في حادث مأسوي هزّ ولاية
أريزونا
الأميركية، لقي زوجان في التسعينات من عمرهما حتفهما داخل دار رعاية بمدينة
ميسا
، في واقعة وصفتها الشرطة بأنها جريمة قتل وانتحار واضحة.
التحقيقات الأولية كشفت أن جيروم وولومز (92 عامًا) أطلق النار على زوجته كاثرين (93 عامًا) داخل غرفتهما قبل أن يوجّه السلاح إلى نفسه.
وعثرت الشرطة على المسنّين مصابين برصاصات في الرأس، حيث فارق جيروم الحياة على الفور، بينما نُقلت كاثرين إلى المستشفى لكنها توفيت لاحقًا متأثرة بجراحها.
وقالت
إدارة الشرطة
إن الزوجين كانا يعيشان في
دار الرعاية
منذ سنوات طويلة، وأن الأدلة تشير إلى أن جيروم هو من أطلق النار.
ولا تزال التحقيقات مفتوحة بانتظار نتائج الفحص الطبي، فيما أثارت الحادثة تعاطفًا واسعًا على مواقع التواصل، إذ اعتبرها البعض "نهاية مأسوية لحب استمر طوال العمر".
(إرم نيوز)
