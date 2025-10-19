24
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
16
o
بعلبك
5
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
في تكساس.. طفل محبوس في غرفة مغلقة على يد والدته
Lebanon 24
19-10-2025
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في جريمة مروّعة، عثرت الشرطة في ولاية
تكساس
على طفل يبلغ 11 عامًا في حالة مأسوية داخل منزل والدته، بعد بلاغ عن سوء معاملة.
Advertisement
التحقيقات أظهرت أن الطفل كان مغطّى بالبراز، يعاني من سوء تغذية حاد، ويزن نصف الوزن الطبيعي لعمره.
وبحسب وثائق المحكمة في
مقاطعة هاريس
، فإن الأم راشيل نيكول بلايلوك (41 عامًا) كانت تحبس ابنها داخل غرفة مغلقة بباب شبكي، وتمنعه من الخروج أو الحصول على الطعام والماء، وسط ظروف "كريهة تفوق الاحتمال" بحسب شهادة ضابطة الشرطة.
كما تبيّن أن الطفل مصاب باضطراب طيف التوحّد ولم يلتحق بالمدرسة يومًا في حياته.
ونُقل إلى المستشفى مصابًا بسوء تغذية وتأخر في النمو ومشكلات في الأسنان، إضافة إلى خوف من اعتداء جنسي محتمل.
ووجّهت إلى الأم تهمة إيذاء طفل بإصابة جسدية خطيرة، إضافة إلى حيازة مواد مخدرة، وحددت كفالتها بـ250 ألف دولار.
القضية أثارت غضبًا واسعًا في تكساس، وأعادت فتح
النقاش
حول قصور الرقابة على حالات العنف الأسري ضد الأطفال في
الولايات المتحدة
.
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
توقيف طفل.. طعن والده دفاعاً عن أمّه
Lebanon 24
توقيف طفل.. طعن والده دفاعاً عن أمّه
19/10/2025 20:49:43
19/10/2025 20:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام سوري: كل الطرق لحيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب لا تزال مغلقة
Lebanon 24
إعلام سوري: كل الطرق لحيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب لا تزال مغلقة
19/10/2025 20:49:43
19/10/2025 20:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريقة ذكية جدًا... هكذا أنقذ طفل حياة والدته المعنّفة والمحتجزة!
Lebanon 24
بطريقة ذكية جدًا... هكذا أنقذ طفل حياة والدته المعنّفة والمحتجزة!
19/10/2025 20:49:43
19/10/2025 20:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... هذا ما جرى داخل مستشفى بين والد طفل وطبيبة
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... هذا ما جرى داخل مستشفى بين والد طفل وطبيبة
19/10/2025 20:49:43
19/10/2025 20:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
الولايات المتحدة
مقاطعة هاريس
النقاش
هاريس
الحص
بلاي
الطف
تابع
قد يعجبك أيضاً
امرأة كورية تنفق أكثر من 200 ألف دولار على 400 عملية تجميل
Lebanon 24
امرأة كورية تنفق أكثر من 200 ألف دولار على 400 عملية تجميل
11:00 | 2025-10-19
19/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أريزونا في دار رعاية.. رجل تسعيني يقتل زوجته ثم ينتحر
Lebanon 24
في أريزونا في دار رعاية.. رجل تسعيني يقتل زوجته ثم ينتحر
07:00 | 2025-10-19
19/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لأسباب "استثنائية"... متحف اللوفر في باريس يُغلق أبوابه!
Lebanon 24
لأسباب "استثنائية"... متحف اللوفر في باريس يُغلق أبوابه!
06:36 | 2025-10-19
19/10/2025 06:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
04:33 | 2025-10-19
19/10/2025 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
انشغلت عنها والدتها.. قارض يقتل طفلة عمرها 4 أشهر
Lebanon 24
انشغلت عنها والدتها.. قارض يقتل طفلة عمرها 4 أشهر
04:00 | 2025-10-19
19/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
Lebanon 24
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
02:15 | 2025-10-19
19/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
00:55 | 2025-10-19
19/10/2025 12:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
04:33 | 2025-10-19
19/10/2025 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
05:38 | 2025-10-19
19/10/2025 05:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
11:00 | 2025-10-19
امرأة كورية تنفق أكثر من 200 ألف دولار على 400 عملية تجميل
07:00 | 2025-10-19
في أريزونا في دار رعاية.. رجل تسعيني يقتل زوجته ثم ينتحر
06:36 | 2025-10-19
لأسباب "استثنائية"... متحف اللوفر في باريس يُغلق أبوابه!
04:33 | 2025-10-19
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
04:00 | 2025-10-19
انشغلت عنها والدتها.. قارض يقتل طفلة عمرها 4 أشهر
03:00 | 2025-10-19
بعد عامين من الحرب.. فيديو لأسد نجا من الموت جوعًا في غزة
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
19/10/2025 20:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
19/10/2025 20:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
19/10/2025 20:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24