Lebanon 24
19-10-2025 | 23:00
 الحمل
يومك قد يبدأ ببعض التوتر في العلاقة، لكن الحب سرعان ما يعيد التوازن والدفء بينك وبين الشريك. فكر بعقلانية قبل اتخاذ أي قرار مصيري، ولا تتردد في حسم الأمور بعد التأكد الكامل من معطياتها.
الثور
طاقتك الروحية اليوم عالية، ما يجعلك تميل إلى الهدوء والانعزال عن الأجواء الصاخبة. على الصعيد الصحي، قد تواجه بعض المشكلات المفاجئة، لذا احرص على شرب الماء بكثرة ومتابعة حالتك مع الطبيب إذا لزم الأمر.
الجوزاء
بعد فترة من الإرهاق، تستعيد نشاطك وحيويتك اليوم وتشعر بطاقة إيجابية تدفعك للأمام. مهنياً، جهودك السابقة تبدأ في إعطاء نتائج واضحة، وقد تلوح في الأفق فرصة مميزة تعزز مكانتك المهنية.
السرطان
يمر شريكك بمرحلة ضغط نفسي أو عملي، فكن له السند الذي يحتاجه. على الصعيد المهني، الإبداع يرافقك اليوم، وتتمكن من إنجاز الكثير من المهام بكفاءة عالية.
الأسد
صحتك تتطلب اهتماماً أكبر، خاصة فيما يتعلق بالجلد والأسنان. احرص على نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه. مهنياً، قد تتعامل مع أشخاص حماسيين أو ، فحاول استثمار حماسهم بذكاء لتحقيق أهدافك.
العذراء
قد تزداد مصاريفك هذا اليوم، لكن مفاجأة مالية أو مكافأة غير متوقعة ستعوضك. في الحب، امنح نفسك بعض الاهتمام قبل أن تبحث عن العاطفة من الآخرين، فحب الذات هو أساس التوازن.
الميزان
صحتك بحاجة إلى بعض العناية، خاصة بمنطقة الظهر والرقبة. احذر من الجلوس لفترات طويلة أو القيام بحركات مفاجئة. فلكياً، تمتلك اليوم قدرة كبيرة على التفكير بعمق واتخاذ قرارات مبنية على منطق وتحليل سليم.
العقرب
اليوم مثالي لإعادة الحيوية إلى علاقتك العاطفية والتعبير عن احتياجاتك بوضوح. في العمل، كن حذرًا من التسرّع أو الوقوع في سوء الفهم، فالكلمة غير المدروسة قد تُفهم بطريقة خاطئة.
القوس
قد تشعر ببعض الحنين أو المزاج المتقلب، فحاول السيطرة على عواطفك وتجنّب الانفعال. صحياً، امنح نفسك لحظات من الاسترخاء عبر التأمل أو جلسة تدليك لتجديد طاقتك واستعادة توازنك.
الجدي
المرحلة المقبلة تحتاج منك تطويراً في المهارات المهنية لمواكبة التغيرات. مهنياً، تبرز فرص جديدة أمامك، فكن مستعداً لاستغلالها. أما عاطفياً، الحب قريب منك أكثر مما تتوقع — انتبه إلى التفاصيل الصغيرة حولك.
الدلو
قد تعاني من اضطرابات خفيفة في المعدة، لذا تجنّب الأطعمة الثقيلة والدسمة، وحافظ على ترطيب جسمك بالماء. نفسياً، التخلص من الذكريات المزعجة يبدأ بالمصارحة مع صديق تثق به.
الحوت 
ابتعد عن تعقيد الأمور في حياتك العاطفية، وكن أكثر مرونة وتفاهماً مع الشريك. على الصعيد المهني، تبدأ أفكارك التجارية أو مشاريعك الصغيرة بإظهار نتائج مشجعة، مما يمنحك ثقة ودافعاً للاستمرار.
