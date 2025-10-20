Advertisement

فنون ومشاهير

كانت حاملاً... مقتل عارضة أزياء بطريقة وحشيّة إليكم ما كشفته صديقتها عن الجريمة

Lebanon 24
20-10-2025 | 05:15
عُثِرَ على عارضة الأزياء الحامل ماليسا موني مقتولة داخل ثلاجة منزلها، بعدما عمد ماغنوس همفري إلى قتلها، بعد علاقة قصيرة بينهما، لم تتجاوز 5 أيّام.
 
وقالت صديقة الضحية كيرستن دوسيت، إن المتهم كان "مهووسًا" بماليسا رغم أنه لم يعرفها سوى لبضعة أيام، وكان يردد باستمرار "هذه فتاتي، هذه امرأتي".
وأضافت أنهما كانا شبه ملتصقين طوال الوقت، وأنه تحدّث أكثر من مرة عن رغبته في الزواج منها.
وتابعت أن ماليسا حضرت حفل شواء عائلي مع همفري قبل أن يُعثر عليها مقتولة في منزلها، حيث وُجدت جثتها داخل الثلاجة، مقيدة بأسلاك كهربائية وقطعة قماش من فستان بنقشة الفهد، بينما كان فمها مكمماً بقطعة ملابس مدخلة بعمق داخل فمها. (ارم نيوز)
 
 
 
فنون ومشاهير

منوعات

ارم نيوز

الفهد

اليسا

تاتي

دوسي

تابع
