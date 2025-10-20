24
اب لـ3 أطفال... وفاة نجم "تيك توك" وهذا ما قالته زوجته عنه
Lebanon 24
20-10-2025
|
07:41
A-
A+
توفي نجم منصة "تيك توك" الكوميدي ستيف بريدجز، المعروف بمقاطع الفيديو الساخرة التي تناولت مواقف الحياة اليومية، عن عمر ناهز 43 عاماً، بحسب ما أعلنت زوجته
تشيلسي
.
وقالت تشيلسي لمتابعي زوجها البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص: "ستيف توفي بسلام أثناء نومه. لدينا ثلاثة أطفال، وأنا آسفة لأنني أضطر لإخباركم بهذه الطريقة. كان ستيف أروع أب، وأفضل زوج، وألطف إنسان، وبفضلكم أيها الجمهور، تمكن من تحقيق حلمه في إسعاد الناس بالضحك". (ارم نيوز)
