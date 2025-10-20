Advertisement

Lebanon 24
20-10-2025 | 22:57
الحمل
عاطفياً: تجنب خلط المشاعر مع بيئة العمل، فالانجذاب لشخص في مكان مهني قد يسبب توتراً غير ضروري.
مهنياً: الضغوط كبيرة، تحتاج لمضاعفة الجهد مع الحفاظ على الراحة. التنظيم والتوازن بين العمل والحياة الأسرية مفتاح الإنتاجية.
الثور
صحياً: انخفاض الطاقة نتيجة الإرهاق، احرص على النوم والراحة لتجديد نشاطك.
مهنياً: التزم بالوعود والمسؤوليات حتى لو تطلب الأمر بعض التنازلات، فهذا يحميك من مواقف محرجة لاحقاً.
الجوزاء
عاطفياً: يوم مليء بالطاقة الإيجابية، استمتع بها بطريقتك الخاصة دون فرضها على الآخرين. إذا كنت أعزب، تجربة جديدة قد تطرق قلبك.
مهنياً: حان وقت المبادرة، فالتفاؤل سيدعم خطواتك المقبلة.
السرطان
مهنياً: فرص ثمينة تظهر اليوم، انتبه واستفد منها بحكمة، فقد تكون نقطة تحول لمسارك المهني.
صحياً: أدرج الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين مثل الجزر والمشمش لتحسين صحة عينيك.
الأسد
عاطفياً: الوقت مناسب لتعميق العلاقات، استمع لحدسك فهو يرشدك للقرارات الصحيحة.
مهنياً: خططك المستقبلية ستستفيد من قوة حدسك اليوم.
العذراء
مهنياً: أخبار سارة بشأن فرصة طال انتظارها، استعد لاستثمارها لتحقيق قفزة مهنية.
صحياً: طاقتك مرتفعة، وقت مثالي لممارسة الرياضة ووضع خطة صحية.
الميزان
عاطفياً: تميل للانفتاح العاطفي، سواء عبر علاقة جديدة أو إحياء مشاعر قديمة، بداية جديدة نحو تحقيق الذات والثقة بالنفس.
العقرب
مهنياً: جهودك السابقة تؤتي ثمارها، وتحقيق إنجازات ملموسة ينتظرك.
صحياً: انتبه للتعرض للشمس أثناء العمل، واحمل واقياً لتجنب الإجهاد أو الصداع.
القوس
عاطفياً: أجواء مناسبة للرومانسية، الأعزب قد يلتقي بشخص يثير إعجابه، والمرتبط يعيش لحظات دافئة.
مهنياً: شخصيتك الحازمة تمنحك التميز، واصل العمل بثقة رغم الانتقادات.
الجدي
صحياً: يوم مثالي لتجديد الروتين وتجربة شيء جديد، حافظ على سلامك النفسي دون محاولة إرضاء الجميع.
مهنياً: أفكارك المبتكرة قد تفتح لك فرصاً جديدة.
الدلو
مهنياً: تجنب سوء الفهم في العمل، التواصل الهادئ أفضل من الانتقاد لتفادي التوتر.
صحياً: طاقتك تتحسن مع مرور النهار، استفد من الطقس المشمس لرفع معنوياتك.
الحوت
مهنياً: التوتر والقلق قد يعيقان تركيزك، خذ استراحة قصيرة لتجديد النشاط.
صحياً: تغيير المحيط السكني قد يحسن حالتك النفسية بشكل ملحوظ.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24