في العراق.. إنقاذ رضيعة ابتلعت 15 قرصًا لمنع الحمل

في واقعة هزّت الأوساط الطبية في ، كاد خطأ منزلي بسيط أن يودي بحياة طفلة لا يتجاوز عمرها السنتين، بعدما ابتلعت بالخطأ خمسة عشر قرصًا من حبوب منع الحمل، وفق ما أعلنت في بيان رسمي صدر مساء الإثنين.وجاء في البيان أن فريقًا طبيًا في قسم الطوارئ بمستشفى القرنة العام في محافظة البصرة تمكن من إنقاذ الطفلة بعد تدخل عاجل ودقيق. وقالت الطبيبة فاطمة ، التي أشرفت على الحالة، إن "الطفلة وصلت شبه فاقدة للوعي وتعاني من اضطراب في المؤشرات الحيوية، ما استدعى تحركًا طبيًا سريعًا لإنقاذ حياتها".وأضافت الطبيبة أن الفريق باشر فورًا بعملية غسل المعدة وإعطاء الأدوية المنشطة للجهاز العصبي إلى جانب الإسعافات الأولية، ثم تم وضع الطفلة تحت المراقبة الطبية والتمريضية الدقيقة لمدة تجاوزت خمس ساعات متواصلة، قبل أن تستقر حالتها تدريجيًا وتغادر المستشفى بصحة جيدة.ورغم النجاح اللافت في إنقاذ حياة الصغيرة، ما تزال ملابسات الحادثة غامضة، إذ لم يُكشف بعد كيف وصلت الحبوب إلى متناول الطفلة، ولا إن كانت الواقعة ناتجة عن إهمال أو عن غياب الإشراف الأسري.وأشار مصدر طبي إلى أن تناول كميات كبيرة من حبوب منع الحمل يشكل خطرًا بالغًا على الأطفال، إذ تحتوي على جرعات من الهرمونات يمكن أن تؤثر في وظائف الكبد والقلب والجهاز العصبي.وأثار الحادث موجة من التعليقات على ، حيث دعا ناشطون إلى تشديد الرقابة الأسرية على الأدوية والمستحضرات المنزلية، مؤكدين أن "الإهمال الصغير في لحظة واحدة قد يكلف حياة كاملة".