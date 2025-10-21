غيرة قاتلة: رجل يهاجم زوجته بعد خصم بسيط من الجزار في الصين

Advertisement

في حادثة غريبة من نوعها شهدتها مدينة سونغيوان ، تحولت غيرة رجل من زوجته إلى جريمة مروّعة بعد أن شكّ في سلوكها لمجرد حصولها على خصم مالي من جزار محلّي.وذكرت صحيفة ساوث بوست أن الزوج، المعروف بلقب "زو"، لم يتمالك نفسه بعد أن لاحظ أن الجزار يعامل زوجته " " بلطف أثناء البيع، فاعتقد أنها على علاقة غرامية به، رغم زواجهما الذي استمر أكثر من ثلاثين عامًا.وبحسب التحقيقات، قام الرجل بإخفاء سكين خشبي المقبض قرب السرير، ثم هاجم زوجته في ساعة متأخرة من الليل، موجّهًا لها عدة طعنات أدت إلى إصابتها بجروح داخلية خطيرة ونزيف حاد، قبل أن يتم إنقاذها ونقلها إلى المستشفى في حالة حرجة.ورغم قسوة ما حدث، قررت الزوجة مسامحة زوجها ورفضت التقدم بشكوى رسمية أو المطالبة بتعويض عن الضرر، مؤكدة أنها تريد الحفاظ على استقرار العائلة والاهتمام بابنها وحفيدها.المحكمة الشعبية في منطقة نينغجيانغ اعتبرت الجريمة محاولة قتل عمد، لكنها خففت الحكم بسبب "اعتراف الجاني وندمه العلني"، بالإضافة إلى كون الواقعة ناتجة عن "نزاع عائلي محدود". وصدر الحكم النهائي بالسجن عشر سنوات وستة أشهر على الزوج.الحادثة، التي انتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل ، أعادت الجدل حول العنف الأسري والتبرير العاطفي للجرائم في المجتمع الصيني، وسط دعوات لإعادة النظر في الأحكام المخففة التي تُمنح بدعوى " أو الشرف".