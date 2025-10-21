27
متفرقات
زخة شهب الجباريات: عرض سماوي خلاب ليلة 21 تشرين الأول
Lebanon 24
21-10-2025
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد السماء ليلة الثلاثاء 21 تشرين الأول لمشاهدة زخة شهب الجباريات، وسط ظروف مثالية بفضل غياب ضوء القمر تماماً. يمكن مشاهدة حتى 20 شهاباً في الساعة بعينك المجردة، دون الحاجة لتلسكوب، مع بطانية دافئة لمزيد من الراحة.
شهب الجباريات هي بقايا مذنب هالي الذي يدور حول الشمس كل 76 عاماً. عند دخول هذه الجسيمات الغلاف الجوي للأرض بسرعات تصل 66 كيلومتراً في الثانية، تحترق وتضيء السماء بخطوط مضيئة رائعة.
رغم أن كثافة هذه الزخة أقل من زخة الرباعيات في يناير، إلا أن شهب الجباريات تتميز بالسطوع وطول مدة التوهج، ما يجعلها من أجمل عروض السماء الليلية.
أفضل وقت للمشاهدة: بعد منتصف الليل، باتجاه كوكبة الجبار (أوريون) في السماء الشرقية.
الزخة مستمرة حتى منتصف نوفمبر لمن فاته الحدث الليلي الأول.
(الجزيرة)
تابع
