تيك توك يقود شاباً وامرأة إلى الزواج بأمر قضائي

Lebanon 24
22-10-2025 | 01:07
أمرت محكمة في مدينة كانو، أكبر مدن شمال نيجيريا، بإتمام زواج اثنين من مشاهير "تيك توك" بعد نشرهما مقطع فيديو اعتُبر "منافيا للآداب"، بحسب ما أفادت الثلاثاء مصادر قضائية وأمنية لوكالة فرانس برس.
وطلب قاضٍ في الحكم من الشرطة التي تعرف باسم "الحسبة"، بإتمام الزواج خلال مهلة أقصاها 60 يوما، بعدما نشر إدريس ماي ووشيريا وباسيرا يار غودا، وهي امرأة تعاني من التقزّم، مقاطع تُظهرهما وهما يتبادلان القُبل ويعانقان بعضهما، وهو تصرف يُعدّ مخالفا للتقاليد الاجتماعية في المجتمع المسلم المحافظ بالمدينة.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في كانو بابا جيبو إبراهيم، إن المحكمة "أمرت شرطة الحسبة بعقد قران الرجل والمرأة لأنهما أظهرا علنا حبهما على تيك توك"، مضيفا أن الزواج يجب أن يتم "في غضون شهرين".

وأكد مسؤول في الشرطة أن "العروسين وافقا على القرار".

وتقوم شرطة "الحسبة" بانتظام باعتقال ومعاقبة مؤثرين تعتبر محتواهم "غير أخلاقي" على المنصات الرقمية. (سكاي نيوز)
