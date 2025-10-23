25
منوعات
بسبب ثغرة في تطبيق توصيل الطعام... هكذا حصل على 1000 وجبة مجانية!
Lebanon 24
23-10-2025
|
14:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتقلت السلطات
اليابانية
رجلاً من ناغويا يبلغ 38 عامًا بعد استغلاله ثغرة في تطبيق توصيل الطعام "ديماي-كان" للحصول على أكثر من 1000 وجبة مجانية بقيمة تزيد على 3.7 مليون ين (حوالي 24 ألف دولار).
وأوضح التحقيق أن تاكويا هيغاشيموتو، العاطل عن العمل، أنشأ 124 حسابًا مزيفًا بأسماء وعناوين وهمية، مستخدمًا بطاقات مسبقة الدفع، ثم كان يطلب الطعام ويُطالب باسترداد المبلغ بدعوى عدم استلامه، محتفظًا بالوجبات.
وفي حادثة موثقة في 30
تموز
، طلب طعامًا بقيمة 16 ألف ين (105 دولارات) من حساب مزيف، ثم ادعى عدم استلامه للحصول على تعويض كامل.
اعترف هيغاشيموتو قائلاً: "جربت الحيلة في البداية، ثم لم أستطع التوقف بعد أن بدأت أجني الثمار".
وجهت له تهمة الاحتيال، وكشفت القضية عن ثغرات أمنية في أنظمة توصيل الطعام اليابانية.
وأعلنت شركة "ديماي-كان" عن خطط لتعزيز أنظمة
الكشف عن
الاحتيال وتطوير نظام إنذار مبكر لمنع تكرار مثل هذه الحالات.
