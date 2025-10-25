اللصوص تركوا أكثر من 150 دليلاً.. هذا آخر ما توصل له المحققون بشأن سرقة متحف اللوفر

Advertisement

خلال التحقيقات عبّر ممثلو الادعاء الفرنسي عن تفاؤلهم بشأن القبض على اللصوص الذين ارتكبوا عملية السطو على متحف اللوفر في الأسبوع الماضي بعدما عثر المحققون على أكثر من 150 عينة من الحامض (دي إن إيه) للجناة وبصمات أصابع وأدلة أخرى في مكان السرقة.ولفتت المدعية العامة في باريس، ، لصحيفة " فرانس" إلى انه تم العثور على أكثر من 150 عينة من الحامض النووي "دي إن إيه" وبصمات الأصابع وغيرها في مكان الحادث، وكذلك على خوذة ومعدات قص وقفازات وسترة وغيرها من المواد التي استخدمها اللصوص وتركوها خلفهم".وتابعت: "ستستغرق التحليلات وقتاً، رغم أنها أولوية للمختبرات. نحن نتوقع الحصول على نتائج في غضون الأيام القليلة المقبلة قد تزودنا بأدلة، وخاصة إذا كان لدى الجناة سجل جنائي".وقالت بيكو، إن حوالي 100 محقق من الوحدات المتخصصة في مكافحة الجريمة الخطيرة والاتجار بالمقتنيات الثقافية يشاركون الآن في عملية مطاردة اللصوص.واقتحم لصوص خزانتي عرض وهربوا ومعهم ثماني قطع مجوهرات كانت مملوكة لملكات وإمبراطورات فرنسيات، بقيمة تقدر بـ 88 مليون (102 مليون دولار).