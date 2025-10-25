26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
23
o
زحلة
26
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
اللصوص تركوا أكثر من 150 دليلاً.. هذا آخر ما توصل له المحققون بشأن سرقة متحف اللوفر
Lebanon 24
25-10-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال التحقيقات عبّر ممثلو الادعاء الفرنسي عن تفاؤلهم بشأن القبض على اللصوص الذين ارتكبوا عملية السطو على متحف اللوفر في
باريس
الأسبوع الماضي بعدما عثر المحققون على أكثر من 150 عينة من الحامض
النووي
(دي إن إيه) للجناة وبصمات أصابع وأدلة أخرى في مكان السرقة.
Advertisement
ولفتت المدعية العامة في باريس،
لور بيكو
، لصحيفة "
ويست
فرانس" إلى انه تم العثور على أكثر من 150 عينة من الحامض النووي "دي إن إيه" وبصمات الأصابع وغيرها في مكان الحادث، وكذلك على خوذة ومعدات قص وقفازات وسترة وغيرها من المواد التي استخدمها اللصوص وتركوها خلفهم".
وتابعت: "ستستغرق التحليلات وقتاً، رغم أنها أولوية للمختبرات. نحن نتوقع الحصول على نتائج في غضون الأيام القليلة المقبلة قد تزودنا بأدلة، وخاصة إذا كان لدى الجناة سجل جنائي".
وقالت بيكو، إن حوالي 100 محقق من الوحدات المتخصصة في مكافحة الجريمة الخطيرة والاتجار بالمقتنيات الثقافية يشاركون الآن في عملية مطاردة اللصوص.
واقتحم لصوص خزانتي عرض وهربوا ومعهم ثماني قطع مجوهرات كانت مملوكة لملكات وإمبراطورات فرنسيات، بقيمة تقدر بـ 88 مليون
يورو
(102 مليون دولار).
مواضيع ذات صلة
"ثغرة صغيرة"... هكذا تمكّن اللصوص من تنفيذ عملية السرقة في متحف اللوفر
Lebanon 24
"ثغرة صغيرة"... هكذا تمكّن اللصوص من تنفيذ عملية السرقة في متحف اللوفر
25/10/2025 13:57:11
25/10/2025 13:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تعطي صورة سلبية للغاية عن فرنسا
Lebanon 24
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تعطي صورة سلبية للغاية عن فرنسا
25/10/2025 13:57:11
25/10/2025 13:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سرقة متحف اللوفر.. ماذا قال ماكرون؟
Lebanon 24
بعد سرقة متحف اللوفر.. ماذا قال ماكرون؟
25/10/2025 13:57:11
25/10/2025 13:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي المجوهرات التي سرقت من متحف اللوفر؟
Lebanon 24
ما هي المجوهرات التي سرقت من متحف اللوفر؟
25/10/2025 13:57:11
25/10/2025 13:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لور بيكو
النووي
باريس
لو ال
الحص
سيات
يورو
باري
تابع
قد يعجبك أيضاً
أوهمت عائلتها بأنها مخطوفة لابتزازهم ماديًا... وهذا ما حصل (صورة)
Lebanon 24
أوهمت عائلتها بأنها مخطوفة لابتزازهم ماديًا... وهذا ما حصل (صورة)
06:11 | 2025-10-25
25/10/2025 06:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مُقابل مبلغ 35 ألف دولار.. هذا ما طلبته أم من بناتها في حال تزوجن!
Lebanon 24
مُقابل مبلغ 35 ألف دولار.. هذا ما طلبته أم من بناتها في حال تزوجن!
03:00 | 2025-10-25
25/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن الـ 12 عاماً توفي بطريقة مروعة.. استنشق مزيل عرق!
Lebanon 24
ابن الـ 12 عاماً توفي بطريقة مروعة.. استنشق مزيل عرق!
01:00 | 2025-10-25
25/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2025-10-24
24/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو الجندي الذي يحمل "أسوء وظيفة" في الجيش الأوكراني؟
Lebanon 24
من هو الجندي الذي يحمل "أسوء وظيفة" في الجيش الأوكراني؟
17:01 | 2025-10-24
24/10/2025 05:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
07:28 | 2025-10-24
24/10/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
Lebanon 24
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
15:05 | 2025-10-24
24/10/2025 03:05:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
07:30 | 2025-10-24
24/10/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
14:00 | 2025-10-24
24/10/2025 02:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من أدرعي عن استهداف سيارة زوطر.. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ من أدرعي عن استهداف سيارة زوطر.. ماذا أعلن؟
15:32 | 2025-10-24
24/10/2025 03:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
06:11 | 2025-10-25
أوهمت عائلتها بأنها مخطوفة لابتزازهم ماديًا... وهذا ما حصل (صورة)
03:00 | 2025-10-25
مُقابل مبلغ 35 ألف دولار.. هذا ما طلبته أم من بناتها في حال تزوجن!
01:00 | 2025-10-25
ابن الـ 12 عاماً توفي بطريقة مروعة.. استنشق مزيل عرق!
23:00 | 2025-10-24
برجك اليوم
17:01 | 2025-10-24
من هو الجندي الذي يحمل "أسوء وظيفة" في الجيش الأوكراني؟
16:48 | 2025-10-24
"بيضة ديناصور" عمرها 70 مليون سنة.. شاهدوا صورتها
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
25/10/2025 13:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
25/10/2025 13:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
25/10/2025 13:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24