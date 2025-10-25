Advertisement

منوعات

اللصوص تركوا أكثر من 150 دليلاً.. هذا آخر ما توصل له المحققون بشأن سرقة متحف اللوفر

Lebanon 24
25-10-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1433733-638969619406140163.webp
Doc-P-1433733-638969619406140163.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خلال التحقيقات عبّر ممثلو الادعاء الفرنسي عن تفاؤلهم بشأن القبض على اللصوص الذين ارتكبوا عملية السطو على متحف اللوفر في باريس الأسبوع  الماضي بعدما عثر المحققون على أكثر من 150 عينة  من الحامض النووي (دي إن إيه) للجناة وبصمات أصابع وأدلة أخرى في مكان السرقة.
Advertisement

ولفتت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، لصحيفة "ويست فرانس" إلى انه  تم العثور على أكثر من 150 عينة من الحامض النووي "دي إن إيه"  وبصمات الأصابع وغيرها في مكان الحادث، وكذلك على خوذة ومعدات قص وقفازات وسترة وغيرها من المواد التي  استخدمها اللصوص وتركوها خلفهم".

وتابعت: "ستستغرق التحليلات وقتاً، رغم أنها أولوية للمختبرات. نحن نتوقع الحصول على نتائج في غضون الأيام القليلة المقبلة قد تزودنا بأدلة، وخاصة  إذا كان لدى الجناة سجل جنائي".

وقالت بيكو، إن حوالي 100 محقق من الوحدات المتخصصة في مكافحة الجريمة الخطيرة والاتجار بالمقتنيات الثقافية يشاركون الآن في عملية مطاردة اللصوص.

واقتحم لصوص خزانتي عرض وهربوا ومعهم ثماني قطع مجوهرات كانت  مملوكة لملكات وإمبراطورات فرنسيات، بقيمة تقدر بـ 88 مليون يورو (102 مليون دولار).
 
مواضيع ذات صلة
"ثغرة صغيرة"... هكذا تمكّن اللصوص من تنفيذ عملية السرقة في متحف اللوفر
lebanon 24
25/10/2025 13:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تعطي صورة سلبية للغاية عن فرنسا
lebanon 24
25/10/2025 13:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد سرقة متحف اللوفر.. ماذا قال ماكرون؟
lebanon 24
25/10/2025 13:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي المجوهرات التي سرقت من متحف اللوفر؟
lebanon 24
25/10/2025 13:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لور بيكو

النووي

باريس

لو ال

الحص

سيات

يورو

باري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:11 | 2025-10-25
03:00 | 2025-10-25
01:00 | 2025-10-25
23:00 | 2025-10-24
17:01 | 2025-10-24
16:48 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24