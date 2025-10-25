23
أنهى حياة زوجته بدم بارد.. فكان هذا مصيره
25-10-2025
09:04
تمكنت
الأجهزة الأمنية
المصرية
في الإسكندرية من ضبط المتهم " ا.م.ع"، في واقعة قتل زوجته وتعذيبها داخل الشقة محل سكنهم بدائرة الرمل ثان ولاذ بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه، وجار
العرض
على جهات التحقيق.
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة الرمل ثان يفيد ورود بلاغ من الـهالى بالعثور على جثة سيدة بمنطقة السيوف شماعة دائرة القسم.
وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ مأمور وضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف، وتبين من الفحص العثور على جثة "س.م.م"، 42 سنة.
وبسؤال شقيقها اتهم زوجها "أ.م.ع"، بالتسبب فى وفاتها السابقة تعديه عليها عدة مرات بسبب خلافات بينهما، وقرر شقيق الضحية، أنه تلقى مكالمة هاتفية من الزوج المتهم، عقب
صلاة الجمعة
، أخبره فيها أن شقيقته فى حالة إعياء شديدة.
وأضاف أنه أسرع بالذهاب إلى منزل شقيقته وعند وصوله فوجئ بها جثة هامدة وبها عدة إصابات، فيما لم يجد أى أثر للزوج الذى هرب من الشقة قبل مجيئه.
كما تبين أن المتهم حاول إلقاء زوجته المجني عليها من الطابق الثالث وعندما تبين أنها على قيد الحياة صعد بها إلى الشقة ووضعها في البانيو وقام بصعقها بالكهرباء وتعذيبها في مناطق مختلفة من جسدها وذلك بسبب خلافات زوجية، وجرى عرضها على
الطب الشرعي
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة التحقيق. (اليوم السابع)
