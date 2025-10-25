Advertisement

منوعات

أنهى حياة زوجته بدم بارد.. فكان هذا مصيره

Lebanon 24
25-10-2025 | 09:04
A-
A+

Doc-P-1433928-638970055784317647.jpg
Doc-P-1433928-638970055784317647.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية في الإسكندرية من ضبط المتهم " ا.م.ع"، في واقعة قتل زوجته وتعذيبها داخل الشقة محل سكنهم بدائرة الرمل ثان ولاذ بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه، وجار العرض على جهات التحقيق.
Advertisement

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة الرمل ثان يفيد ورود بلاغ من الـهالى بالعثور على جثة سيدة بمنطقة السيوف شماعة دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ مأمور وضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف، وتبين من الفحص العثور على جثة "س.م.م"، 42 سنة.

وبسؤال شقيقها اتهم زوجها "أ.م.ع"، بالتسبب فى وفاتها السابقة تعديه عليها عدة مرات بسبب خلافات بينهما، وقرر شقيق الضحية، أنه تلقى مكالمة هاتفية من الزوج المتهم، عقب صلاة الجمعة، أخبره فيها أن شقيقته فى حالة إعياء شديدة.

وأضاف أنه أسرع بالذهاب إلى منزل شقيقته وعند وصوله فوجئ بها جثة هامدة وبها عدة إصابات، فيما لم يجد أى أثر للزوج الذى هرب من الشقة قبل مجيئه.

كما تبين أن المتهم حاول إلقاء زوجته المجني عليها من الطابق الثالث وعندما تبين أنها على قيد الحياة صعد بها إلى الشقة ووضعها في البانيو وقام بصعقها بالكهرباء وتعذيبها في مناطق مختلفة من جسدها وذلك بسبب خلافات زوجية، وجرى عرضها على الطب الشرعي وتحرر المحضر اللازم بالواقعة التحقيق. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
غارة جوية تنهي حياة 3 لاعبين
lebanon 24
25/10/2025 20:28:30 Lebanon 24 Lebanon 24
شجار على قبعة ينهي حياة أميركيّ
lebanon 24
25/10/2025 20:28:30 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة قاتلة تُنهي حياة لاعب جمباز
lebanon 24
25/10/2025 20:28:30 Lebanon 24 Lebanon 24
في لبنان.. حادثة غرق تنهي حياة طفلة!
lebanon 24
25/10/2025 20:28:30 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية أمن الإسكندرية

الأجهزة الأمنية

الإسكندرية ⁩

صلاة الجمعة

الطب الشرعي

المصرية

الشرع

العرض

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:11 | 2025-10-25
04:00 | 2025-10-25
03:00 | 2025-10-25
01:00 | 2025-10-25
23:00 | 2025-10-24
17:01 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24