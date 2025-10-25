Advertisement

متفرقات

لماذا يتسارع الزمن كلما تقدمنا في العمر؟ العلم يقترب من الإجابة!

Lebanon 24
25-10-2025 | 17:00
A-
A+
Doc-P-1433980-638970179175004508.webp
Doc-P-1433980-638970179175004508.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يشكو كثيرون من أن السنوات تتسارع كلما تقدموا في العمر، وهو لغز حيّر علماء الأعصاب طويلاً. غير أن دراسة دولية حديثة تطرح تفسيرًا جديدًا لهذا الإحساس الشائع، اعتمادًا على مراقبة نشاط الدماغ أثناء متابعة أحداث درامية متتابعة.
Advertisement

الدراسة المنشورة في مجلة Communications Biology استندت إلى بيانات مشروع Cam-CAN في جامعة كامبريدج، والمتخصص في علوم الدماغ والشيخوخة. وقد شارك فيها 577 متطوعًا تراوحت أعمارهم بين 18 و88 عامًا، شاهدوا حلقة مدتها ثماني دقائق من مسلسل المخرج الشهير ألفريد هيتشكوك بعنوان “قف! أنت ميت”، بينما كانوا داخل جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي.

واختيرت هذه الحلقة تحديدًا لأنها، وفق دراسات سابقة، تُظهر مستوى عاليًا من التزامن العصبي بين المشاهدين، ما يجعلها نموذجًا مثاليًا لقياس كيفية إدراك أدمغتنا لتتابع الأحداث.

خلال التجربة، تتبّع الباحثون عدد المرات التي انتقل فيها دماغ كل مشارك بين أنماط نشاط مختلفة أثناء التفاعل مع تسلسل القصة. وهنا برز الفرق بين الفئات العمرية:
إذ سجّل كبار السن تبدلات أقل في نشاط الدماغ مقارنة بالشباب، أي أن أدمغتهم تعاملت مع عدد أقل من “الأحداث” خلال الفترة الزمنية نفسها.

هذه النتيجة قادت العلماء إلى تفسير مباشر:
حين يلتقط الدماغ تفاصيل أقل، يبدو الوقت أقصر بالنسبة لصاحبه، فيشعر أن الحياة تمضي مسرعة.

وتقول الدراسة: “عندما يقلّ تسجيل الأحداث، يُدرك الزمن على أنه أسرع مرورًا”.
وهي خلاصة تتماشى مع مقولة أرسطو قبل قرون: “الزمن يطول بقدر ما يمرّ الإنسان بأحداث”.

لكن الخبر الجيد أن هذا الإحساس ليس قدرًا محتومًا. فالباحثون يؤكدون أن خوض تجارب جديدة مثل السفر، تعلّم مهارات مختلفة، أو اللقاء بأشخاص جدد، يدفع الدماغ إلى تسجيل كم أكبر من الذكريات، ما ينعكس مباشرة على إحساسنا بالوقت ويجعله يبدو أبطأ وأكثر امتلاءً.
 
مواضيع ذات صلة
لماذا يوجد ثقب خلف الكراسي البلاستيكية؟ الإجابة عملية
lebanon 24
26/10/2025 07:13:27 Lebanon 24 Lebanon 24
لاعب ليفربول السابق: صلاح بدأ يتقدّم في العمر
lebanon 24
26/10/2025 07:13:27 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تشعر النساء بالألم أكثر من الرجال؟ العلم يحسم الجدل
lebanon 24
26/10/2025 07:13:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
lebanon 24
26/10/2025 07:13:27 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

التصوير بالرنين المغناطيسي

جامعة كامبريدج

كامبريدج

التزام

العمري

الزمني

بي بي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:44 | 2025-10-26
00:00 | 2025-10-26
17:00 | 2025-10-25
10:04 | 2025-10-25
07:11 | 2025-10-25
05:00 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24