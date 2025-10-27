Advertisement

منوعات

"حبة رمان" تقتل طفلا سوريا

Lebanon 24
27-10-2025 | 00:00
فُجعت الأوساط الشعبية في مدينة حلب السورية بوفاة طفل يبلغ 3 سنوات إثر اختناقٍ سببه حبة رمان علقت في قصبته الهوائية بينما كان وحيدًا في المنزل. ونقلت "الوطن أون لاين" عن الطبيب فهد مسكون، الذي حاول إنقاذ الطفل عند وصوله إلى المستشفى، قوله إن الصغير وصل "مزرقّ الوجه" بعد انسداد مجرى التنفس بحبة واحدة، ما أدى إلى توقف التنفس.
وأوضح الطبيب أن جميع محاولات الإنعاش باءت بالفشل "بسبب انقضاء وقت طويل على انقطاع مجرى التنفس"، مشيرًا إلى أن الطفل وصل "باردًا مزرقًا"، ما جعل فرص إنقاذه معدومة. وتفيد تفاصيل الحادثة بأن الأم قدمت الرمان لابنها "نظرًا لفوائده"، ثم تركته لبضع دقائق وتوجهت إلى الحمام، لتعود فتجده ممددًا على الأرض وقد تغيّر لونه من الاختناق.

وحذّر الدكتور مسكون من ترك الأطفال يتناولون الطعام منفردين، ولا سيما الفواكه التي قد تسد مجرى التنفس كالرمان، مؤكدًا أنه "لو تم وصول الطفل إلى المستشفى في الوقت المناسب، لأمكن إنقاذه قبل أن يفارق الحياة". (ارم)
