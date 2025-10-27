Advertisement

معلمة تحرم من وظيفتها.. والسبب "تيك توك"

Lebanon 24
27-10-2025 | 02:29
فُصلت معلمة بديلة بولاية ميسيسيبي في أول يوم عمل لها بعد نشرها فيديو على تطبيق "تيك توك" يظهر طلابها في المدرسة، دون الحصول على موافقة أولياء الأمور، إضافة إلى تعليقات اعتُبرت غير لائقة تجاه أحد الطلاب.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن المعلمة، مياتا بوردرز، البالغة من العمر 24 عامًا، كانت تعمل في مدرسة "ليك كورمورانت" الثانوية بمقاطعة "ديسوتو"، قبل أن يُتخذ قرار إنهاء عملها، بعد مقطع الفيديو الذي نشرته.
وأظهر الفيديو بوردرز وهي تضع قدميها على طاولة المعلم، كما علّقت على تصرف أحد الطلاب بطريقة اعتبرها كثيرون مثيرة للجدل، بينما قامت بتصوير طلاب قاصرين وقول عبارات يمكن تفسيرها على أنها "ذات طابع جنسي".

وأكدت مدارس مقاطعة "ديسوتو" فصل بوردرز، وجاء في بيان لها: "أبلغ مسؤولو المنطقة كيلي اليوم بأنه لم يعد يُسمح لها بالعمل كمعلمة بديلة في مدارس المقاطعة".

وتضمن الفيديو مشاهد تظهر طالبة تحمل كرات صوفية وترتدي تنورة حمراء وحذاء أحمر، وعلّقت بوردرز قائلة: "نعم، هذا ما يحدث في هذا المكان"، مما أثار غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
