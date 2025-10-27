معلمة تحرم من وظيفتها.. والسبب "تيك توك"

Advertisement

فُصلت معلمة بديلة بولاية ميسيسيبي في أول يوم عمل لها بعد نشرها فيديو على تطبيق "تيك توك" يظهر طلابها في المدرسة، دون الحصول على موافقة أولياء الأمور، إضافة إلى تعليقات اعتُبرت غير لائقة تجاه أحد الطلاب.وذكرت صحيفة " ميل" أن المعلمة، مياتا بوردرز، البالغة من العمر 24 عامًا، كانت تعمل في مدرسة "ليك كورمورانت" الثانوية بمقاطعة "ديسوتو"، قبل أن يُتخذ قرار إنهاء عملها، بعد مقطع الفيديو الذي نشرته.وأظهر الفيديو بوردرز وهي تضع قدميها على طاولة المعلم، كما علّقت على تصرف أحد الطلاب بطريقة اعتبرها كثيرون مثيرة للجدل، بينما قامت بتصوير طلاب قاصرين وقول عبارات يمكن تفسيرها على أنها "ذات طابع جنسي".وأكدت مدارس مقاطعة "ديسوتو" فصل بوردرز، وجاء في بيان لها: "أبلغ مسؤولو المنطقة اليوم بأنه لم يعد يُسمح لها بالعمل كمعلمة بديلة في مدارس ".وتضمن الفيديو مشاهد تظهر طالبة تحمل كرات صوفية وترتدي تنورة حمراء وحذاء أحمر، وعلّقت بوردرز قائلة: "نعم، هذا ما يحدث في هذا المكان"، مما أثار غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.