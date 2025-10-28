Advertisement

منوعات

بعد جريمة مروّعة في مصر… المتهمان بقتل تاجر الأجهزة أمام المفتي تمهيدًا للإعدام

Lebanon 24
28-10-2025 | 13:30
أحالت محكمة جنايات طنطا في مصر، المتهمين بقتل تاجر أجهزة منزلية لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي فى إعدامهما شنقا وتحديد جلسة 22 تشرين الثاني المقبل للنطق بالحكم.
كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة تاجر أجهزة منزلية بها طعنات.
وبالفحص أمكن تحديد الجناة، حيث تبين قيامهما باستدراجه وسرقة 50 ألف جنيه منه وقتله بعدة طعنات والتخلص من الجثة، وتم ضبط المتهمين وإحالتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية التى تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم. (اليوم السابع)
