بعد جريمة مروّعة في مصر… المتهمان بقتل تاجر الأجهزة أمام المفتي تمهيدًا للإعدام

أحالت محكمة جنايات في مصر، المتهمين بقتل تاجر أجهزة منزلية لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي فى إعدامهما وتحديد جلسة 22 تشرين الثاني المقبل للنطق بالحكم.كانت قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة تاجر أجهزة منزلية بها طعنات.وبالفحص أمكن تحديد الجناة، حيث تبين قيامهما باستدراجه وسرقة 50 ألف جنيه منه وقتله بعدة طعنات والتخلص من الجثة، وتم ضبط المتهمين وإحالتهما للمحاكمة الجنائية التى تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم. (اليوم السابع)