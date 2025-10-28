Advertisement

فيديو متداول يوثق اعتداء رجل على سيدة وأطفالها بالقاهرة.. والشرطة تضبط المتهم

28-10-2025 | 17:48
Doc-P-1435289-638972923569493376.jpg
Doc-P-1435289-638972923569493376.jpg photos 0
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شخصًا يتعدى بالضرب على سيدة وأطفالها بالقاهرة.
وأوضحت التحريات، أنه لم يتم تسجيل أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وتم تحديد هوية المجني عليها، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، حيث أفادت بتعرضها للاعتداء من قبل طليقها أثناء عودتها إلى المنزل، بسبب خلافات أسرية، مؤكدة أن الاعتداء لم يسفر عن إصابات.

كما تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم، وهو سائق مقيم بدائرة القسم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة كما جاء في الفيديو، واتخذت السلطات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. (اليوم السابع)
