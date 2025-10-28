فيديو متداول يوثق اعتداء رجل على سيدة وأطفالها بالقاهرة.. والشرطة تضبط المتهم

Advertisement

تداول مستخدمو مقطع فيديو يظهر شخصًا يتعدى بالضرب على سيدة وأطفالها بالقاهرة.وأوضحت التحريات، أنه لم يتم تسجيل أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وتم تحديد هوية المجني عليها، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة ، حيث أفادت بتعرضها للاعتداء من قبل طليقها أثناء عودتها إلى المنزل، بسبب خلافات أسرية، مؤكدة أن الاعتداء لم يسفر عن إصابات.كما تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم، وهو سائق مقيم بدائرة القسم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة كما جاء في الفيديو، واتخذت السلطات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. (اليوم السابع)