منوعات
فيديو متداول يوثق اعتداء رجل على سيدة وأطفالها بالقاهرة.. والشرطة تضبط المتهم
Lebanon 24
28-10-2025
|
17:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداول مستخدمو
مواقع التواصل الاجتماعي
مقطع فيديو يظهر شخصًا يتعدى بالضرب على سيدة وأطفالها بالقاهرة.
وأوضحت التحريات، أنه لم يتم تسجيل أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وتم تحديد هوية المجني عليها، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة
قسم شرطة السيدة زينب
، حيث أفادت بتعرضها للاعتداء من قبل طليقها أثناء عودتها إلى المنزل، بسبب خلافات أسرية، مؤكدة أن الاعتداء لم يسفر عن إصابات.
كما تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم، وهو سائق مقيم بدائرة القسم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة كما جاء في الفيديو، واتخذت السلطات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. (اليوم السابع)
إخماد حريق سيارات في مجمع سكني بالقاهرة وضبط 3 طلاب متهمين
Lebanon 24
إخماد حريق سيارات في مجمع سكني بالقاهرة وضبط 3 طلاب متهمين
29/10/2025 00:50:54
29/10/2025 00:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا توثق اعتداء طالبين على زميلهما في مشادة تحولت لدماء
Lebanon 24
كاميرا توثق اعتداء طالبين على زميلهما في مشادة تحولت لدماء
29/10/2025 00:50:54
29/10/2025 00:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروّع من لبنان.. سيدة تعذب طفلاً رضيعاً!
Lebanon 24
فيديو مروّع من لبنان.. سيدة تعذب طفلاً رضيعاً!
29/10/2025 00:50:54
29/10/2025 00:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو متداول لحادثة في مدرسة بطرابلس… هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو متداول لحادثة في مدرسة بطرابلس… هذه حقيقته
29/10/2025 00:50:54
29/10/2025 00:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
قسم شرطة السيدة زينب
السيدة زينب
سيدة زينب
القاهرة
بعد جريمة مروّعة في مصر… المتهمان بقتل تاجر الأجهزة أمام المفتي تمهيدًا للإعدام
Lebanon 24
بعد جريمة مروّعة في مصر… المتهمان بقتل تاجر الأجهزة أمام المفتي تمهيدًا للإعدام
13:30 | 2025-10-28
28/10/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة... حارس فريق إيطاليّ شهير تسبّب في وفاة رجل مسنّ!
Lebanon 24
كارثة... حارس فريق إيطاليّ شهير تسبّب في وفاة رجل مسنّ!
11:00 | 2025-10-28
28/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ضوء أخضر غامض في سماء موسكو
Lebanon 24
بالفيديو.. ضوء أخضر غامض في سماء موسكو
10:12 | 2025-10-28
28/10/2025 10:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميع ماتوا... تحطم طائرة صغيرة على متنها 11 شخصاً (فيديو)
Lebanon 24
الجميع ماتوا... تحطم طائرة صغيرة على متنها 11 شخصاً (فيديو)
09:26 | 2025-10-28
28/10/2025 09:26:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
07:22 | 2025-10-28
28/10/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
06:58 | 2025-10-28
28/10/2025 06:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
07:22 | 2025-10-28
28/10/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟
Lebanon 24
إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟
06:23 | 2025-10-28
28/10/2025 06:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات... ما جديد قضية إختفاء أوستن تايس؟
Lebanon 24
آخر المعلومات... ما جديد قضية إختفاء أوستن تايس؟
09:00 | 2025-10-28
28/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف حركة بيع الذهب والفضة في لبنان
Lebanon 24
توقف حركة بيع الذهب والفضة في لبنان
02:30 | 2025-10-28
28/10/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
13:30 | 2025-10-28
بعد جريمة مروّعة في مصر… المتهمان بقتل تاجر الأجهزة أمام المفتي تمهيدًا للإعدام
11:00 | 2025-10-28
كارثة... حارس فريق إيطاليّ شهير تسبّب في وفاة رجل مسنّ!
10:12 | 2025-10-28
بالفيديو.. ضوء أخضر غامض في سماء موسكو
09:26 | 2025-10-28
الجميع ماتوا... تحطم طائرة صغيرة على متنها 11 شخصاً (فيديو)
07:22 | 2025-10-28
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
01:53 | 2025-10-28
الملك تشارلز يتعرض لموقف محرج.. ما علاقة شقيقه؟
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
29/10/2025 00:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
29/10/2025 00:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
29/10/2025 00:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
