منوعات

نقل 5 أشخاص للمستشفى بعد تناول كشرى ملوّث في مصر

Lebanon 24
29-10-2025 | 16:18
أُصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، باشتباه تسمم غذائي، بعد تناولهم وجبة كشرى بشارع السهاريج بمدينة قنا في مصر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة 5 باشتباه تسمم غذائى، بعد تناولهم وجبة كشرى بشارع السهاريج بمدينة قنا.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتى كلفت وحدة المباحث بالتحرى حول الواقعة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى. (اليوم السابع)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24