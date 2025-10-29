21
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
نقل 5 أشخاص للمستشفى بعد تناول كشرى ملوّث في مصر
Lebanon 24
29-10-2025
|
16:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أُصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، باشتباه تسمم غذائي، بعد تناولهم وجبة كشرى بشارع السهاريج بمدينة قنا في مصر.
تلقت
الأجهزة الأمنية
بمديرية أمن قنا إخطارًا من
غرفة العمليات
يفيد إصابة 5 باشتباه تسمم غذائى، بعد تناولهم وجبة كشرى بشارع السهاريج بمدينة قنا.
Advertisement
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتى كلفت وحدة المباحث بالتحرى حول الواقعة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
تسمم أسرة من 4 أفراد بعد تناول وجبة ملوثة بمبيد حشري
Lebanon 24
تسمم أسرة من 4 أفراد بعد تناول وجبة ملوثة بمبيد حشري
30/10/2025 04:54:30
30/10/2025 04:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم مقاطعة موسكو: إصابة 5 أشخاص في استهداف مسيّرة أوكرانية بناية سكنية بمدينة كراسنوغورسك
Lebanon 24
حاكم مقاطعة موسكو: إصابة 5 أشخاص في استهداف مسيّرة أوكرانية بناية سكنية بمدينة كراسنوغورسك
30/10/2025 04:54:30
30/10/2025 04:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ريا نوفوستي: إصابة 5 أشخاص بجروح خطيرة في انفجار بمصنع في كوبيسك بمقاطعة تشيليابينسك الروسية
Lebanon 24
ريا نوفوستي: إصابة 5 أشخاص بجروح خطيرة في انفجار بمصنع في كوبيسك بمقاطعة تشيليابينسك الروسية
30/10/2025 04:54:30
30/10/2025 04:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
6 أشخاص يجب عليهم تجنب تناول الأناناس.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
6 أشخاص يجب عليهم تجنب تناول الأناناس.. هل أنت من بينهم؟
30/10/2025 04:54:30
30/10/2025 04:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجهزة الأمنية
مديرية أمن قنا
غرفة العمليات
تابع
قد يعجبك أيضاً
شاب يقتل والده في مصر للاستيلاء على "توك توك"
Lebanon 24
شاب يقتل والده في مصر للاستيلاء على "توك توك"
14:00 | 2025-10-29
29/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية متحف اللوفر: كيف سقط اللصان وأين اختفت المجوهرات؟
Lebanon 24
عملية متحف اللوفر: كيف سقط اللصان وأين اختفت المجوهرات؟
13:42 | 2025-10-29
29/10/2025 01:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... اقتلعوا الصراف الآلي باستخدام رافعة في بريطانيا
Lebanon 24
بالفيديو... اقتلعوا الصراف الآلي باستخدام رافعة في بريطانيا
11:51 | 2025-10-29
29/10/2025 11:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفه بـ"القاتل"... ترامب يقوم بتقليد رئيس وزراء (فيديو)
Lebanon 24
وصفه بـ"القاتل"... ترامب يقوم بتقليد رئيس وزراء (فيديو)
09:58 | 2025-10-29
29/10/2025 09:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عواصف مُرعبة على الشمس.. هل ستُؤثّر على الأرض؟
Lebanon 24
عواصف مُرعبة على الشمس.. هل ستُؤثّر على الأرض؟
09:13 | 2025-10-29
29/10/2025 09:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
03:41 | 2025-10-29
29/10/2025 03:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
08:56 | 2025-10-29
29/10/2025 08:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
09:52 | 2025-10-29
29/10/2025 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
12:00 | 2025-10-29
29/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2025-10-29
شاب يقتل والده في مصر للاستيلاء على "توك توك"
13:42 | 2025-10-29
عملية متحف اللوفر: كيف سقط اللصان وأين اختفت المجوهرات؟
11:51 | 2025-10-29
بالفيديو... اقتلعوا الصراف الآلي باستخدام رافعة في بريطانيا
09:58 | 2025-10-29
وصفه بـ"القاتل"... ترامب يقوم بتقليد رئيس وزراء (فيديو)
09:13 | 2025-10-29
عواصف مُرعبة على الشمس.. هل ستُؤثّر على الأرض؟
07:16 | 2025-10-29
فوضى على متن طائرة... ما فعله راكب بقاصرين مُرعب
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 04:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 04:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 04:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24