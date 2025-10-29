نقل 5 أشخاص للمستشفى بعد تناول كشرى ملوّث في مصر

Advertisement

أُصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، باشتباه تسمم غذائي، بعد تناولهم وجبة كشرى بشارع السهاريج بمدينة قنا في مصر.تلقت بمديرية أمن قنا إخطارًا من يفيد إصابة 5 باشتباه تسمم غذائى، بعد تناولهم وجبة كشرى بشارع السهاريج بمدينة قنا.تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتى كلفت وحدة المباحث بالتحرى حول الواقعة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى. (اليوم السابع)