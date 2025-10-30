إعصار "ميليسا" يضرب كوبا.. والكارثة تمتد إلى هايتي

Advertisement

بدأت كوبا، صباح الأربعاء، إزالة آثار الدمار الذي خلّفه الإعصار العنيف "ميليسا" شرق البلاد، والذي خلف وراءه مشاهد مروّعة من الخراب والفيضانات.في سانتياغو دي كوبا، ثاني أكبر مدن ، هرع السكان لتنظيف الشوارع وإزالة الأشجار والأعمدة المنهارة، بينما ما تزال الكهرباء مقطوعة والمياه تغمر بعض الأحياء حتى مستوى الخصر، وفق .وذكر للأعاصير أن الإعصار يتحرك بمحاذاة الساحل الشرقي بسرعة رياح تصل إلى 155 كيلومتراً في الساعة، وسط أمطار غزيرة تهدد بانهيارات أرضية جديدة.وأجلت السلطات أكثر من 735 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر، بينما أعلنت هايتي المجاورة عن مأساة إنسانية بعد أن أودت الفيضانات بحياة 20 شخصاً بينهم 10 أطفال وفقدان 10 آخرين.ووُصفت المشاهد في بعض المناطق بأنها "كارثية"، بعدما جرفت السيول منازل بكاملها في منطقة بيتي-غواف.الإعصار الذي ضرب جامايكا قبل ، وُصف بأنه الأقوى في المنطقة منذ تسعين عاماً، وتسبب في انقطاع الكهرباء وتشريد مئات الآلاف.وقال دينيس زولو، منسق في الكاريبي، إن حجم الدمار "غير مسبوق على مستوى البنى التحتية والممتلكات"، بينما أكّد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن الأضرار "جسيمة للغاية".وتستعد جزر الباهاماس وبرمودا الآن لاستقبال الإعصار خلال الساعات المقبلة، في وقت حذّر خبراء المناخ من أن ارتفاع حرارة المحيطات يزيد من شدة ، معتبرين "ميليسا" جرس إنذار جديد للتغير المناخي.