منوعات

في دولة عربية.. ولادة على الطريق

Lebanon 24
30-10-2025 | 06:47
شهدت قرية خلوة أبو مسلم التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، في مصر، فجر اليوم واقعة مؤثرة، بعدما وضعت سيدة مولودها داخل سيارة الإسعاف قبل وصولها إلى المستشفى.
مرفق إسعاف الشرقية تلقى بلاغًا عند الساعة 4:35 فجرًا بشأن سيدة تعاني من آلام ولادة مفاجئة. وتم الدفع بسيارة الإسعاف بقيادة المسعف محمد عبد الحميد سيد وفني القيادة السيد حسين إبراهيم، في استجابة عاجلة للحالة.

وخلال الطريق إلى مستشفى أبو حماد المركزي، داهمت السيدة أعراض الولادة، ما دفع الفريق الطبي للتدخل الفوري داخل السيارة. وبحسب المصادر الطبية، تعامل الطاقم مع الموقف "بمهنية وحرفية"، ليخرج الطفل إلى الحياة بسلام وسط أجواء طارئة.

تم نقل الأم وطفلها إلى المستشفى فور إتمام الولادة لتلقي الرعاية الطبية، وأكد الفريق الطبي أن حالتهما مستقرة تمامًا. (اليوم السابع)
ولادة داخل سيارة إسعاف


 
