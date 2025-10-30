في دولة عربية.. ولادة على الطريق

Advertisement

مرفق إسعاف الشرقية تلقى بلاغًا عند الساعة 4:35 فجرًا بشأن سيدة تعاني من آلام ولادة مفاجئة. وتم الدفع بسيارة الإسعاف بقيادة المسعف سيد وفني القيادة السيد حسين إبراهيم، في استجابة عاجلة للحالة.وخلال الطريق إلى ، داهمت السيدة أعراض الولادة، ما دفع الفريق الطبي للتدخل الفوري داخل السيارة. وبحسب المصادر الطبية، تعامل الطاقم مع الموقف "بمهنية وحرفية"، ليخرج الطفل إلى الحياة بسلام وسط أجواء طارئة.تم نقل الأم وطفلها إلى المستشفى فور إتمام الولادة لتلقي الرعاية الطبية، وأكد الفريق الطبي أن حالتهما مستقرة تمامًا. (اليوم السابع)