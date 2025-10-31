27
منوعات
ما العلاقة بين الأشباح والبريطانيين؟
Lebanon 24
31-10-2025
|
04:24
photos
كشفت دراسة اجتماعية صادمة أن عالم الأشباح والأرواح لم يعد حبيساً في أفلام الرعب، بل تحول إلى جزء من معتقدات شريحة كبيرة في
إنكلترا
، حيث أظهر المسح الوطني للفولكلور أن أكثر من ثلث السكان يؤمنون بالظواهر الخارقة للطبيعة.
أسفرت الدراسة التي أجرتها مؤسسة إيبسوس وشملت 1730 مشاركاً عن نتائج مذهلة، حيث أعرب 36% من المشاركين عن إيمانهم بوجود الأشباح وأرواح الموتى، بينما قال 29% إنهم يؤمنون بالحياة الآخرة، وأعرب 27% عن اعتقادهم بإمكانية التواصل مع عالم الموتى.
وكشف 16% من المشاركين عن خوضهم "تجربة خارقة للطبيعة" شخصياً، فيما أفاد 45% بأنهم شعروا بـ"ديجا فو" أو "شعور سبق الرؤية"، مما يظهر مدى انتشار هذه
الظواهر
في الوعي الجمعي للمجتمع الإنجليزي.
وعلى عكس التوقعات، سجل الفئة العمرية بين 25 إلى 34 عاماً أعلى نسبة إيمان بالظواهر الخارقة، مما يدحض الفكرة التقليدية بأن كبار السن فقط هم من يؤمنون بهذه المعتقدات.
أرجع الباحث ديفيد
كلارك
، أحد المشرفين على الدراسة، هذه النتائج إلى تأثير التلفزيون والسينما في تشكيل الوعي الجمعي، بينما أشارت الباحثة
صوفي
باركس نيلد إلى أن الفولكلور اكتسب شعبية هائلة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما ساهم في انتشار هذه المعتقدات. (روسيا اليوم)
