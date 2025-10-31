ما العلاقة بين الأشباح والبريطانيين؟

Advertisement

أسفرت الدراسة التي أجرتها مؤسسة إيبسوس وشملت 1730 مشاركاً عن نتائج مذهلة، حيث أعرب 36% من المشاركين عن إيمانهم بوجود الأشباح وأرواح الموتى، بينما قال 29% إنهم يؤمنون بالحياة الآخرة، وأعرب 27% عن اعتقادهم بإمكانية التواصل مع عالم الموتى.وكشف 16% من المشاركين عن خوضهم "تجربة خارقة للطبيعة" شخصياً، فيما أفاد 45% بأنهم شعروا بـ"ديجا فو" أو "شعور سبق الرؤية"، مما يظهر مدى انتشار هذه في الوعي الجمعي للمجتمع الإنجليزي.وعلى عكس التوقعات، سجل الفئة العمرية بين 25 إلى 34 عاماً أعلى نسبة إيمان بالظواهر الخارقة، مما يدحض الفكرة التقليدية بأن كبار السن فقط هم من يؤمنون بهذه المعتقدات.أرجع الباحث ديفيد ، أحد المشرفين على الدراسة، هذه النتائج إلى تأثير التلفزيون والسينما في تشكيل الوعي الجمعي، بينما أشارت الباحثة باركس نيلد إلى أن الفولكلور اكتسب شعبية هائلة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما ساهم في انتشار هذه المعتقدات. (روسيا اليوم)