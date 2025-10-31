Advertisement

في مزاد علنيّ... مرحاض من الذهب بـ10 ملايين دولار!

Lebanon 24
31-10-2025 | 10:52
Doc-P-1436476-638975268621995636.jpg
Doc-P-1436476-638975268621995636.jpg photos 0
أعلنت "دار سوذبيز" للمزادات، أنها ستطرح للبيع بالمزاد العلني مرحاضا من الذهب الخالص وهو عبارة عن منحوتة للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان بعنوان "أمريكا".
ووصفت دار المزادات هذا المرحاض بأنه يعمل بكامل طاقته، وهو مطابق تماما للمرحاض الذي نال شهرة عالمية عندما تم سرقته في عملية سطو مسلح جريئة من قصر بلينهايم في إنكلترا في عام 2019.

واستخدم في صنع المرحاض 101.2 كغ من الذهب، وسيكون السعر الابتدائي في المزاد المقرر في نيويورك يوم 18 تشرين الثاني لمقبل حوالي عشرة ملايين دولار. (روسيا اليوم)
الذهب الخالص

روسيا اليوم

ماوريتسيو

الإيطالي

بلينهايم

نيويورك

إنكلترا

أمريكا

