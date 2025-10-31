في مزاد علنيّ... مرحاض من الذهب بـ10 ملايين دولار!



ووصفت دار المزادات هذا المرحاض بأنه يعمل بكامل طاقته، وهو مطابق تماما للمرحاض الذي نال شهرة عالمية عندما تم سرقته في عملية سطو مسلح جريئة من قصر في في عام 2019. أعلنت "دار سوذبيز" للمزادات، أنها ستطرح للبيع بالمزاد العلني مرحاضا من وهو عبارة عن منحوتة للفنان كاتيلان بعنوان " ".ووصفت دار المزادات هذا المرحاض بأنه يعمل بكامل طاقته، وهو مطابق تماما للمرحاض الذي نال شهرة عالمية عندما تم سرقته في عملية سطو مسلح جريئة من قصر في في عام 2019.



واستخدم في صنع المرحاض 101.2 كغ من ، وسيكون السعر الابتدائي في المزاد المقرر في يوم 18 تشرين الثاني لمقبل حوالي عشرة ملايين دولار. (روسيا اليوم)