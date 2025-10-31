25
في مزاد علنيّ... مرحاض من الذهب بـ10 ملايين دولار!
أعلنت "دار سوذبيز" للمزادات، أنها ستطرح للبيع بالمزاد العلني مرحاضا من
الذهب الخالص
وهو عبارة عن منحوتة للفنان
الإيطالي
ماوريتسيو
كاتيلان بعنوان "
أمريكا
".
ووصفت دار المزادات هذا المرحاض بأنه يعمل بكامل طاقته، وهو مطابق تماما للمرحاض الذي نال شهرة عالمية عندما تم سرقته في عملية سطو مسلح جريئة من قصر
بلينهايم
في
إنكلترا
في عام 2019.
واستخدم في صنع المرحاض 101.2 كغ من
الذهب
، وسيكون السعر الابتدائي في المزاد المقرر في
نيويورك
يوم 18 تشرين الثاني لمقبل حوالي عشرة ملايين دولار. (روسيا اليوم)
