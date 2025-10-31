23
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
زجاجة من الحرب العالمية الأولى تفاجئ عائلة.. ماذا فيها؟
Lebanon 24
31-10-2025
|
14:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: هبوط اضطراري لطائرة وزير الحرب في بريطانيا بعد صدع في الزجاج الأمامي
Lebanon 24
البنتاغون: هبوط اضطراري لطائرة وزير الحرب في بريطانيا بعد صدع في الزجاج الأمامي
01/11/2025 00:06:11
01/11/2025 00:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح من الحرب العالمية الأولى.. تفاصيل جديدة في قضية تشارلي كيرك (صور)
Lebanon 24
سلاح من الحرب العالمية الأولى.. تفاصيل جديدة في قضية تشارلي كيرك (صور)
01/11/2025 00:06:11
01/11/2025 00:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الحرب في أوكرانيا أسوأ نزاع منذ الحرب العالمية الثانية
Lebanon 24
ترامب: الحرب في أوكرانيا أسوأ نزاع منذ الحرب العالمية الثانية
01/11/2025 00:06:11
01/11/2025 00:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
السيدة الأولى من نيويورك: سلامَ لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرقِ الأوسط
Lebanon 24
السيدة الأولى من نيويورك: سلامَ لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرقِ الأوسط
01/11/2025 00:06:11
01/11/2025 00:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
عنفٌ مميت في المنازل الفرنسية… امرأة تُقتل كل ثلاثة أيام!
Lebanon 24
عنفٌ مميت في المنازل الفرنسية… امرأة تُقتل كل ثلاثة أيام!
17:40 | 2025-10-31
31/10/2025 05:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم فوائدها.. هذه من "من أسوأ الفواكه التي يمكنك تناولها"!
Lebanon 24
رغم فوائدها.. هذه من "من أسوأ الفواكه التي يمكنك تناولها"!
17:32 | 2025-10-31
31/10/2025 05:32:38
Lebanon 24
Lebanon 24
من الفضاء... صور مدهشة لإعصار "ميليسا" الهائل
Lebanon 24
من الفضاء... صور مدهشة لإعصار "ميليسا" الهائل
17:00 | 2025-10-31
31/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الألعاب النارية تحوّل موكب زفاف في دمشق إلى كارثة (فيديو)
Lebanon 24
الألعاب النارية تحوّل موكب زفاف في دمشق إلى كارثة (فيديو)
15:50 | 2025-10-31
31/10/2025 03:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... وزير الخارجية الإيرانية حاول تقبيل يدّ أستاذه!
Lebanon 24
بالفيديو... وزير الخارجية الإيرانية حاول تقبيل يدّ أستاذه!
11:37 | 2025-10-31
31/10/2025 11:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
14:39 | 2025-10-31
31/10/2025 02:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
10:00 | 2025-10-31
31/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لائحة أنا وصهري وعديلي"
Lebanon 24
"لائحة أنا وصهري وعديلي"
02:30 | 2025-10-31
31/10/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير
10:15 | 2025-10-31
31/10/2025 10:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مضبوط.. ازمة قد تطول
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مضبوط.. ازمة قد تطول
11:01 | 2025-10-31
31/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
17:40 | 2025-10-31
عنفٌ مميت في المنازل الفرنسية… امرأة تُقتل كل ثلاثة أيام!
17:32 | 2025-10-31
رغم فوائدها.. هذه من "من أسوأ الفواكه التي يمكنك تناولها"!
17:00 | 2025-10-31
من الفضاء... صور مدهشة لإعصار "ميليسا" الهائل
15:50 | 2025-10-31
الألعاب النارية تحوّل موكب زفاف في دمشق إلى كارثة (فيديو)
11:37 | 2025-10-31
بالفيديو... وزير الخارجية الإيرانية حاول تقبيل يدّ أستاذه!
11:19 | 2025-10-31
بعد تجريده من ألقابه.. ما مصير ابنتي الأمير أندرو؟
فيديو
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
01/11/2025 00:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
01/11/2025 00:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
01/11/2025 00:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24