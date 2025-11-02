بالصور.. امراة في روسيا نسخة عن ترامب!

Advertisement

أصبح مقطع فيديو من مدينة بيرم الروسية حديث بعد أن نشر مواطن روسي لقطات لسيدة تحمل شبهاً مذهلاً للرئيس الأميركي ، مما أثار تفاعلاً واسعاً وصل إلى أكثر من 3 ملايين مشاهدة في أقل من يوم.بدأ يفغيني ساجين فيديوهه بعبارة ساخرة: "احتمال لقاء في بيرم ضئيل جداً، ولكن هذا الاحتمال لا يساوي الصفر بتاتا"، قبل أن يوجه كاميرته نحو سيدة تقف في محطة حافلات بالمدينة تحمل شبهاً لافتاً للرئيس الأمريكي.عندما سألها ساجين إن كانت تلاحظ التشابه بينها وبين ترامب، أجابت بأنها لا تعتقد ذلك، لكنها وافقت على وجود تشابه في تسريحة الشعر بعد أن أوضح لها أنه يقصد "ترامب في هيئة أنثى"، مما دفعها إلى هز كتفيها باعتراف ضمني.أنهى المصور الحوار الطريف بمجاملة ذكية: "هو جميل الطلة وأنت كذلك"، في ختام مثير للضحك نال إعجاب الملايين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تدفقت التعليقات بين من رأى في التشابه مفاجأة طريفة، ومن تساءل عن صدف التقاء الشبه في أبعد الأماكن عن .