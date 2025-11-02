29
o
بيروت
26
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
29
o
زحلة
25
o
بعلبك
12
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بالصور.. امراة في روسيا نسخة عن ترامب!
Lebanon 24
02-11-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصبح مقطع فيديو من مدينة بيرم الروسية حديث
مواقع التواصل الاجتماعي
بعد أن نشر مواطن روسي لقطات لسيدة تحمل شبهاً مذهلاً للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، مما أثار تفاعلاً واسعاً وصل إلى أكثر من 3 ملايين مشاهدة في أقل من يوم.
Advertisement
بدأ يفغيني ساجين فيديوهه بعبارة ساخرة: "احتمال لقاء
دونالد
ترامب
في بيرم ضئيل جداً، ولكن هذا الاحتمال لا يساوي الصفر بتاتا"، قبل أن يوجه كاميرته نحو سيدة تقف في محطة حافلات بالمدينة تحمل شبهاً لافتاً للرئيس الأمريكي.
عندما سألها ساجين إن كانت تلاحظ التشابه بينها وبين ترامب، أجابت بأنها لا تعتقد ذلك، لكنها وافقت على وجود تشابه في تسريحة الشعر بعد أن أوضح لها أنه يقصد "ترامب في هيئة أنثى"، مما دفعها إلى هز كتفيها باعتراف ضمني.
أنهى المصور الحوار الطريف بمجاملة ذكية: "هو جميل الطلة وأنت كذلك"، في ختام مثير للضحك نال إعجاب الملايين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تدفقت التعليقات بين من رأى في التشابه مفاجأة طريفة، ومن تساءل عن صدف التقاء الشبه في أبعد الأماكن عن
واشنطن
.
مواضيع ذات صلة
رجي يتسلم نسخة عن أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات
Lebanon 24
رجي يتسلم نسخة عن أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات
02/11/2025 14:33:36
02/11/2025 14:33:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حفيدة هيفا وهبي أصبحت نسخة عنها.. شاهدوا آخر صورة لابنة زينب فياض
Lebanon 24
حفيدة هيفا وهبي أصبحت نسخة عنها.. شاهدوا آخر صورة لابنة زينب فياض
02/11/2025 14:33:36
02/11/2025 14:33:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خاله وسام حنا: ظهور نادر لابن عادل كرم مع والده.. أصبح نسخة عنه (صورة)
Lebanon 24
خاله وسام حنا: ظهور نادر لابن عادل كرم مع والده.. أصبح نسخة عنه (صورة)
02/11/2025 14:33:36
02/11/2025 14:33:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن البيت الأبيض: ترامب وقّع أمراً تنفيذيًّا يتعلق بتعديل نطاق الرسوم الجمركية المضادة
Lebanon 24
"رويترز" عن البيت الأبيض: ترامب وقّع أمراً تنفيذيًّا يتعلق بتعديل نطاق الرسوم الجمركية المضادة
02/11/2025 14:33:36
02/11/2025 14:33:36
Lebanon 24
Lebanon 24
منوعات
صور
مواقع التواصل الاجتماعي
دونالد ترامب
جميل ال
دونالد
واشنطن
أمريكي
ترامب
تابع
قد يعجبك أيضاً
10 سنوات خلف القضبان… الحكم النهائي في قضية هزّت مصر
Lebanon 24
10 سنوات خلف القضبان… الحكم النهائي في قضية هزّت مصر
07:20 | 2025-11-02
02/11/2025 07:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بلوغر يمثل أمام القضاء
Lebanon 24
بلوغر يمثل أمام القضاء
05:53 | 2025-11-02
02/11/2025 05:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نعيش اللحظة أم نصوّرها؟ بين توثيق الواقع والعيش فيه
Lebanon 24
هل نعيش اللحظة أم نصوّرها؟ بين توثيق الواقع والعيش فيه
05:30 | 2025-11-02
02/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة تهز القصر الملكي.. هل حان دور هاري وميغان بعد سقوط أندرو؟
Lebanon 24
العاصفة تهز القصر الملكي.. هل حان دور هاري وميغان بعد سقوط أندرو؟
05:23 | 2025-11-02
02/11/2025 05:23:49
Lebanon 24
Lebanon 24
شبهه بـ"قرد هارب خطير على البشر".. ترامب يشنّ هجوما على إعلامي
Lebanon 24
شبهه بـ"قرد هارب خطير على البشر".. ترامب يشنّ هجوما على إعلامي
03:05 | 2025-11-02
02/11/2025 03:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
Lebanon 24
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
09:00 | 2025-11-01
01/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
17:05 | 2025-11-01
01/11/2025 05:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
12:30 | 2025-11-01
01/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
13:00 | 2025-11-01
01/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
15:14 | 2025-11-01
01/11/2025 03:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
07:20 | 2025-11-02
10 سنوات خلف القضبان… الحكم النهائي في قضية هزّت مصر
05:53 | 2025-11-02
بلوغر يمثل أمام القضاء
05:30 | 2025-11-02
هل نعيش اللحظة أم نصوّرها؟ بين توثيق الواقع والعيش فيه
05:23 | 2025-11-02
العاصفة تهز القصر الملكي.. هل حان دور هاري وميغان بعد سقوط أندرو؟
03:05 | 2025-11-02
شبهه بـ"قرد هارب خطير على البشر".. ترامب يشنّ هجوما على إعلامي
01:31 | 2025-11-02
فيضانات فيتنام تتحول إلى كارثة إنسانية.. 35 قتيلاً ومدينة تراثية تحت الماء
فيديو
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
14:18 | 2025-11-01
02/11/2025 14:33:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
03:00 | 2025-11-01
02/11/2025 14:33:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
02/11/2025 14:33:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24