Advertisement

منوعات

قتل عامل على يد شقيقين انتقامًا لمقتل والدهما في صعيد مصر

Lebanon 24
02-11-2025 | 09:03
A-
A+

Doc-P-1437160-638976965319642700.jpeg
Doc-P-1437160-638976965319642700.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قررت محكمة جنايات الجيزة في مصر اليوم الأحد، تاجيل محاكمة شقيقين متهمين بقتل عامل بمنطقة العمرانية، ثأرًا لوالدهما الذي قُتل في معركة عائلية نشبت قبل سنوات في صعيد مصر لجلسة 5 تشرين الثاني.
Advertisement

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية، أن المتهمين “ر. ن” وشقيقه “م. ت” عقدا العزم على الانتقام من المجني عليه “م. ش”، معتقدين أنه السبب وراء مقتل والدهم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على القتل، فجهزا سلاحًا ناريًا وراقبا تحركات المجني عليه في منطقة العمرانية، حتى تمكن أحدهما من استهدافه.

حيث أطلق المتهم الأول “ر. ت” ثلاث رصاصات أصابت رأس المجني عليه وظهره وفخذه، مستخدمًا سلاحًا ناريًا أعده مسبقًا، ما أسفر عن مقتله في الحال.

أكد تقرير الطب الشرعي أن الرصاصة الأولى أصابت رأس المجني عليه مباشرة، والثانية اخترقت ظهره، والثالثة أصابت فخذه، ما تسبب في وفاته الفورية.

وتمكن المتهم الثاني من تسهيل ارتكاب الجريمة، حيث قام بمراقبة تحركات المجني عليه ومساعدة شقيقه على تنفيذ خطته للثأر.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول كان بحوزته سلاح ناري مششخن “مسدس”، و29 طلقة من ذات العيار دون ترخيص، واستخدمه في تنفيذ الجريمة التي هزّت أرجاء العمرانية.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.(اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
جريمة أسرية تهز مصر.. مقتل طفلة على يد شقيقها
lebanon 24
02/11/2025 21:25:18 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروعة في بلد عربي.. قتل طفليه انتقاما من زوجته
lebanon 24
02/11/2025 21:25:18 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيليّة على بلدة البياض... واستشهاد شقيقين
lebanon 24
02/11/2025 21:25:18 Lebanon 24 Lebanon 24
شاب يقتل والده في مصر للاستيلاء على "توك توك"
lebanon 24
02/11/2025 21:25:18 Lebanon 24 Lebanon 24

مع سبق الإصرار والترصد

محكمة جنايات الجيزة

محكمة الجنايات

النيابة العامة

الطب الشرعي

يوم الأحد

النيابة

حكمت ال

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:20 | 2025-11-02
04:53 | 2025-11-02
04:30 | 2025-11-02
04:23 | 2025-11-02
02:05 | 2025-11-02
01:00 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24