قتل عامل على يد شقيقين انتقامًا لمقتل والدهما في صعيد مصر

قررت في مصر اليوم الأحد، تاجيل محاكمة شقيقين متهمين بقتل عامل بمنطقة العمرانية، ثأرًا لوالدهما الذي قُتل في معركة عائلية نشبت قبل سنوات في صعيد مصر لجلسة 5 تشرين الثاني.وكشفت تحقيقات في القضية، أن المتهمين “ر. ن” وشقيقه “م. ت” عقدا على الانتقام من المجني عليه “م. ش”، معتقدين أنه السبب وراء مقتل والدهم.وأوضحت التحقيقات أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على القتل، فجهزا سلاحًا ناريًا وراقبا تحركات المجني عليه في منطقة العمرانية، حتى تمكن أحدهما من استهدافه.حيث أطلق المتهم الأول “ر. ت” ثلاث رصاصات أصابت رأس المجني عليه وظهره وفخذه، مستخدمًا سلاحًا ناريًا أعده مسبقًا، ما أسفر عن مقتله في الحال.أكد تقرير أن الرصاصة الأولى أصابت رأس المجني عليه مباشرة، والثانية اخترقت ظهره، والثالثة أصابت فخذه، ما تسبب في وفاته الفورية.وتمكن المتهم الثاني من تسهيل ارتكاب الجريمة، حيث قام بمراقبة تحركات المجني عليه ومساعدة شقيقه على تنفيذ خطته للثأر.وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول كان بحوزته سلاح ناري مششخن “مسدس”، و29 طلقة من ذات العيار دون ترخيص، واستخدمه في تنفيذ الجريمة التي هزّت أرجاء العمرانية.وأحالت المتهمين إلى بتهم القتل العمد ، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.(اليوم السابع)