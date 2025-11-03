Advertisement

منوعات

ظهور نادر للغاية لـ"الشبح الأبيض"

Lebanon 24
03-11-2025 | 02:18
A-
A+
Doc-P-1437387-638977584930605681.png
Doc-P-1437387-638977584930605681.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقط مصور هاو صورا "غير مسبوقة" لوشق أيبيري أبيض جنوبي إسبانيا، وهو لون نادر جدا لهذا الحيوان. 
Advertisement
 
ودفع المظهر الفريد للوشق الباحثين إلى تساؤلات عما إذا كانت العوامل البيئية مؤثرة في ذلك.

ونشر المصور أنخيل هيدالغو صوره على منصات التواصل الاجتماعي، واصفا الحيوان الفريد بأنه "الشبح الأبيض لغابة البحر المتوسط".

وأوضح هيدالغو أنه رأى الحيوان لأول مرة في لقطات لكاميرا نصبها بمنطقة حرجية قرب مدينة جيان الإسبانية.

ولم تستغرق اللقطات سوى ثوان معدودة، لكنها كانت كافية لتمييز وشق بدا بفراء أبيض وبقع داكنة، بدلا من اللون البني والبقع السوداء التي عادة ما ترتبط بهذا النوع.

وأثارت الصور ضجة واسعة في إسبانيا وخارجها، ووصفتها وسائل إعلام بأنها المرة الأولى التي يلتقط فيها وشق باللون الأبيض.
 
مع ذلك، قال العاملون على حماية هذا النوع إن الحيوان معروف للباحثين، لكن رصده نادر للغاية.

ويعتقد أن لون الوشق كان طبيعيا عند الولادة، لكن أصباغه تغيرت في مرحلة ما، إلا أن سلوكه ظل كما هو.

وقال عالم البيئة خافيير سالسيدو: "نحقق فيما قد يكون حدث (وغيّر لون الوشق). نعتقد أن الأمر قد يكون مرتبطا بالتعرض لعامل بيئي".

وأكد أنها المرة الثانية التي يعثر فيها الباحثون على وشق بهذه الخاصية، ففي وقت سابق تتبع العلماء أنثى من المنطقة نفسها تغير لونها إلى الأبيض ثم عاد إلى البني. (سكاي نيوز عربية) 

مواضيع ذات صلة
بالصورة: ظهور نادر لـ جيسيكا عازار بعيد ميلادها مع أولادها
lebanon 24
03/11/2025 12:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ابنا نادين الراسي في ظهور نادر..أصبحا يشبهان والدهما جيسكار ابي نادر (صورة)
lebanon 24
03/11/2025 12:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24
خاله وسام حنا: ظهور نادر لابن عادل كرم مع والده.. أصبح نسخة عنه (صورة)
lebanon 24
03/11/2025 12:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير علني نادر لسياسيين من "جواسيس"
lebanon 24
03/11/2025 12:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24

البحر المتوسط

الإسبانية

سكاي نيوز

سكاي نيو

خافيير

الفريد

السيدو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:49 | 2025-11-03
00:40 | 2025-11-03
23:07 | 2025-11-02
23:00 | 2025-11-02
16:52 | 2025-11-02
15:05 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24