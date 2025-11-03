اكتشاف أثري مذهل يكشف أسرار الإمبراطورية الرومانية في ألمانيا

Advertisement

كشفت أعمال تنقيب أثرية في ولاية عن تلة دفن رومانية نادرة يعود تاريخها إلى أكثر من 2000 عام، في اكتشاف يسلط الضوء على الوجود التاريخي للإمبراطورية الرومانية في المنطقة.تم العثور على أساسات تلة دفن رومانية ذات تصميم فريد، تتألف من حلقة حجرية دائرية يبلغ عرضها 39 قدماً، تضم امتداداً مربعاً يُعتقد أنه كان يحوي تمثالاً أو لوحاً تذكارياً. ويُعد هذا النوع من المقابر "نادراً للغاية" في مقاطعة رايتيا الرومانية السابقة.أشار الخبراء إلى أن موقع التلة يقع على طريق روماني مهم، مما سمح لعائلة المتوفى بإحياء ذكراه بطريقة مرئية من مسافات بعيدة. وكانت هذه المقابر تُمثل ليس فقط مكاناً للذكرى، بل أيضاً تعبيراً عن المكانة الاجتماعية.على الرغم من ضخامة البناء، وُجدت التلة خالية من الرفات والمقتنيات الجنائزية، مما يرجح أنها كانت نصباً تذكارياً لشخص دُفن في مكان آخر. ويحاول الباحثون تحديد ما إذا كانت التلة تمثل إحياءً مقصوداً لتقاليد الدفن ما قبل الرومانية.يذكر أن غزوا المنطقة في العام 15 ، وحولوها إلى مقاطعة رايتيا التي مثلت موقعاً دفاعياً استراتيجياً ضد الغزاة المحتملين، أكثر من كونها مصدراً للموارد الاقتصادية. (PS)