ترامب يثير الجدل مجددًا... "حمام ذهبي" في البيت الأبيض!

Advertisement

واصل الرئيس الأميركي مساعيه لتغيير ملامح بما يتماشى مع أسلوبه الفاخر، بعدما كشف الجمعة عن حمّام جديد في “غرفة لينكولن” جاء بتصميم ملوكي يغلب عليه الرخام والذهب.نشر صور التجديد عبر حساباته على ، مظهرًا حمّامًا بلمسات فندقية فخمة — تجهيزات ذهبية، رأس دش وصنابير مطلية بالذهب، وأرضية من الرخام الأبيض المخطط بالرمادي.ووصف الرئيس الأميركي الحمّام السابق بأنه كان “غير ملائم على الإطلاق”، معتبرًا التصميم الجديد “انعكاسًا للجمال الحقيقي للبيت الأبيض”.الصور أظهرت أيضًا نافذة تطل على ساحة البيت الأبيض، حيث تُشيّد قاعة احتفالات جديدة بقيمة 300 مليون دولار في موقع الجناح الشرقي الذي هُدم الأسبوع الماضي بعد أكثر من 120 عامًا من وجوده.وبحسب جمعية التاريخ للبيت الأبيض، فإن غرفة ، التي سُمّيت تكريمًا للرئيس السادس عشر عام 1945، لا تخضع لرقابة الطابع التاريخي للبيت الأبيض، ما يمنح الرئيس حرية مطلقة في تأثيثها وتجديدها.وفي السياق نفسه، أعلن ترامب عن انتهاء أعمال ترميم مركز كينيدي للفنون الأدائية، مؤكدًا أن “الأعمدة الخارجية أُعيد طلاؤها بمينا بيضاء وأصبحت تبدو رائعة بشكل غير مسبوق”.تأتي هذه التحديثات الفاخرة في وقت تعيش فيه الحكومة الأميركية حالة إغلاق جزئي للشهر الأول، وسط خطر يهدد 42 مليون أميركي بفقدان إعانات الغذاء بسبب الخلافات السياسية حول التمويل.