29
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بطريقة مروعة.. ابن الـ 23 عاماً أنهى حياة شقيقه!
Lebanon 24
04-11-2025
|
02:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقدم شاب يبلغ من العمر 23 عامًا على قتل شقيقه وفصل رأسه عن جسده، في واقعة هزّت الرأي العام في محافظة
الجيزة
المصرية
.
Advertisement
وبينت التحقيقات الأولية أن شجارا نشب بين الشقيقين على خلفية خلافات عائلية تتعلق بالأموال، وتصاعدت الأصوات حتى وصلت إلى مسامع الجيران.
وأفادت التحريات بأن الشقيق الأصغر أخذ سكينًا وطعن الضحية بضع طعنات، الأولى في الجانب الأيمن من البطن، والثانية في القدم اليسرى، ثم قام بفصل رأسه عن جسده، بحسب ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي.
وأكد الجيران أن الجاني فرَّ هاربًا من مسكن العائلة، وكان يظهر على ملامحه الارتباك؛ ما أثار الشكوك حول تورطه في حادثة خطيرة، قبل أن يُكتشف لاحقًا أنه ارتكب الجريمة.
وتمكنت أجهزة الشرطة لاحقا من القبض عليه، واعترف الشاب بالواقعة أمام السلطات.
مواضيع ذات صلة
ابن الـ 12 عاماً توفي بطريقة مروعة.. استنشق مزيل عرق!
Lebanon 24
ابن الـ 12 عاماً توفي بطريقة مروعة.. استنشق مزيل عرق!
04/11/2025 12:54:34
04/11/2025 12:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج دام 52 عاماً... زوجان أنهيا حياتهما بطريقة مروّعة!
Lebanon 24
بعد زواج دام 52 عاماً... زوجان أنهيا حياتهما بطريقة مروّعة!
04/11/2025 12:54:34
04/11/2025 12:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
في الشمال... مواطن فقد حياته بطريقة مروّعة جدّاً
Lebanon 24
في الشمال... مواطن فقد حياته بطريقة مروّعة جدّاً
04/11/2025 12:54:34
04/11/2025 12:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن الـ 21 عاما جثة مُصابة بطلق ناري داخل سيارته في دورس
Lebanon 24
ابن الـ 21 عاما جثة مُصابة بطلق ناري داخل سيارته في دورس
04/11/2025 12:54:34
04/11/2025 12:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
المصرية
الجيزة
الشرع
مصرية
جيران
مصري
شجار
تابع
قد يعجبك أيضاً
طوله نحو 3 أمتار.. تمساح ضخم يبتلع كلبا
Lebanon 24
طوله نحو 3 أمتار.. تمساح ضخم يبتلع كلبا
04:25 | 2025-11-04
04/11/2025 04:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بدا باهتاً ومصطنعاً.. رد فعل الأمير هاري مع زوجته ميغان يُثير الجدل شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بدا باهتاً ومصطنعاً.. رد فعل الأمير هاري مع زوجته ميغان يُثير الجدل شاهدوا الفيديو
03:42 | 2025-11-04
04/11/2025 03:42:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في إحدى القرى.. توفيت حزناً بعد ساعتين فقط من رحيل والدتها
Lebanon 24
مأساة في إحدى القرى.. توفيت حزناً بعد ساعتين فقط من رحيل والدتها
00:34 | 2025-11-04
04/11/2025 12:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2025-11-03
03/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يثير الجدل مجددًا... "حمام ذهبي" في البيت الأبيض!
Lebanon 24
ترامب يثير الجدل مجددًا... "حمام ذهبي" في البيت الأبيض!
23:00 | 2025-11-03
03/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
Lebanon 24
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
15:25 | 2025-11-03
03/11/2025 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
08:25 | 2025-11-03
03/11/2025 08:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
Lebanon 24
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
16:15 | 2025-11-03
03/11/2025 04:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
08:02 | 2025-11-03
03/11/2025 08:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
11:34 | 2025-11-03
03/11/2025 11:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:25 | 2025-11-04
طوله نحو 3 أمتار.. تمساح ضخم يبتلع كلبا
03:42 | 2025-11-04
بدا باهتاً ومصطنعاً.. رد فعل الأمير هاري مع زوجته ميغان يُثير الجدل شاهدوا الفيديو
00:34 | 2025-11-04
مأساة في إحدى القرى.. توفيت حزناً بعد ساعتين فقط من رحيل والدتها
23:00 | 2025-11-03
برجك اليوم
23:00 | 2025-11-03
ترامب يثير الجدل مجددًا... "حمام ذهبي" في البيت الأبيض!
16:00 | 2025-11-03
كنز فرعوني في قبضة هولندا... ومصر تستعد لاستعادته
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
04/11/2025 12:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
04/11/2025 12:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
04/11/2025 12:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24