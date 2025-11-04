Advertisement

بطريقة مروعة.. ابن الـ 23 عاماً أنهى حياة شقيقه!

Lebanon 24
04-11-2025 | 02:09
أقدم شاب يبلغ من العمر 23 عامًا على قتل شقيقه وفصل رأسه عن جسده، في واقعة هزّت الرأي العام في محافظة الجيزة المصرية
وبينت التحقيقات الأولية أن شجارا نشب بين الشقيقين على خلفية خلافات عائلية تتعلق بالأموال، وتصاعدت الأصوات حتى وصلت إلى مسامع الجيران.

وأفادت التحريات بأن الشقيق الأصغر أخذ سكينًا وطعن الضحية بضع طعنات، الأولى في الجانب الأيمن من البطن، والثانية في القدم اليسرى، ثم قام بفصل رأسه عن جسده، بحسب ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي.

وأكد الجيران أن الجاني فرَّ هاربًا من مسكن العائلة، وكان يظهر على ملامحه الارتباك؛ ما أثار الشكوك حول تورطه في حادثة خطيرة، قبل أن يُكتشف لاحقًا أنه ارتكب الجريمة.

وتمكنت أجهزة الشرطة لاحقا من القبض عليه، واعترف الشاب بالواقعة أمام السلطات.
 
