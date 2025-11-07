أثناء ممارسة الرياضة.. دبابير أنهت حياة رجل وابنه

قال مسؤول في مستشفى، الخميس، إن رجلًا أميركيًا وابنه المراهق توفّيا الشهر الماضي بعد أن هاجمتهما الدبابير أثناء ممارسة رياضة الانزلاق على الحبل في معسكر للمغامرات في ، ولدغتهما عشرات المرات.

وتعرّض دان ، دولية في المجاورة، وابنه للهجوم في 15 تشرين الأول في حديقة "الغابة الخضراء" أثناء نزولهما من شجرة في نهاية خط الانزلاق. ويقع المخيم خارج مدينة لوانغ برابانغ، الموقع السياحي الشهير المدرج على قائمة منذ 1995.



وأوضح جرْفو يانوشونغتنغ، طبيب قسم الطوارئ الذي استقبلهما، أنهما نُقلا أولًا إلى عيادة محلية ثم إلى مستشفى مقاطعة لوانغ برابانغ حيث وصلا في حالة حرجة. وقال لوكالة "أسوشيتد برس": "كان الابن فاقدًا للوعي وتوفي بعد نصف ساعة، بينما كان الأب واعيًا وتوفي بعد حوالي ثلاث ساعات. بذلنا قصارى جهدنا لإنقاذهما لكننا لم نستطع". وأشار إلى أن كليهما عانى صدمة تحسسية مفرطة بعد أكثر من 100 لدغة في أنحاء جسديهما، فيما لم يُحدَّد بعد السبب الدقيق للوفاة. ويُوجد الدبور الآسيوي العملاق في لاوس، إلى جانب أنواع أخرى من الدبابير، ولم يتضح أي نوع كان وراء الهجوم. (أسوشيتد برس)



