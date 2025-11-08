قد يصبح أول تريليونير في العالم.. مكافأة ضخمة لماسك!

Advertisement

صوّت مساهمو شركة بالموافقة على خطة تعويض خيالية لإيلون قد تجعله أول تريليونير في العالم.وافق نحو 75% من مساهمي شركة تسلا على خطة رواتب ومكافآت تتجاوز قيمتها تريليون دولار للرئيس التنفيذي للشركة ايليون ماسك وفق ما ذكرت CNBC وBusiness Insider.ولكن ماسك لن يحصل على المبلغ فوراً، إذ تشترط الخطة تحقيق مجموعة من الأهداف التجارية الكبرى للشركة، وفق ما نقل موقع .ويتعيّن على ماسك أن يرفع القيمة السوقية لشركة تسلا إلى 8.5 تريليون دولار بحلول عام 2035، ويبيع 12 مليون سيارة سنوياً، ويُطلق مليون سيارة أجرة ذاتية القيادة (روبوتاكسي) ومليون بشري.كما تنص الاتفاقية على أن ماسك يجب أن يبقى رئيساً تنفيذياً لتسلا لمدة 7 سنوات ونصف ليبدأ بالحصول على أي أسهم من الخطة الجديدة، مع السماح له في الوقت نفسه بمتابعة أدواره التنفيذية في شركاته الأخرى مثل SpaceX وXAI.وبعد إعلان الموافقة على الخطة، احتفل ماسك على المسرح خلال اجتماع المساهمين في أوستن ، حيث ظهر وهو يرقص بجانب مجموعة من الروبوتات.