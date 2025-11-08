24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
قد يصبح أول تريليونير في العالم.. مكافأة ضخمة لماسك!
Lebanon 24
08-11-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صوّت مساهمو شركة
تسلا
بالموافقة على خطة تعويض خيالية لإيلون
ماسك
قد تجعله أول تريليونير في العالم.
Advertisement
وافق نحو 75% من مساهمي شركة تسلا على خطة رواتب ومكافآت تتجاوز قيمتها تريليون دولار للرئيس التنفيذي للشركة ايليون ماسك وفق ما ذكرت CNBC وBusiness Insider.
ولكن ماسك لن يحصل على المبلغ فوراً، إذ تشترط الخطة تحقيق مجموعة من الأهداف التجارية الكبرى للشركة، وفق ما نقل موقع
بيبول
.
ويتعيّن على ماسك أن يرفع القيمة السوقية لشركة تسلا إلى 8.5 تريليون دولار بحلول عام 2035، ويبيع 12 مليون سيارة سنوياً، ويُطلق مليون سيارة أجرة ذاتية القيادة (روبوتاكسي) ومليون
روبوت
بشري.
كما تنص الاتفاقية على أن ماسك يجب أن يبقى رئيساً تنفيذياً لتسلا لمدة 7 سنوات ونصف ليبدأ بالحصول على أي أسهم من الخطة الجديدة، مع السماح له في الوقت نفسه بمتابعة أدواره التنفيذية في شركاته الأخرى مثل SpaceX وXAI.
وبعد إعلان الموافقة على الخطة، احتفل ماسك على المسرح خلال اجتماع المساهمين في أوستن
تكساس
، حيث ظهر وهو يرقص بجانب مجموعة من الروبوتات.
مواضيع ذات صلة
ماسك على أعتاب التاريخ: نحو أول تريليونير في العالم
Lebanon 24
ماسك على أعتاب التاريخ: نحو أول تريليونير في العالم
08/11/2025 12:11:03
08/11/2025 12:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ماسك سيُصبح أول "تريليونير" في العالم.. هذا ما كشفته مجلة "فوربس"
Lebanon 24
ماسك سيُصبح أول "تريليونير" في العالم.. هذا ما كشفته مجلة "فوربس"
08/11/2025 12:11:03
08/11/2025 12:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
10 ملايين دولار.. مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن شبكات حزب الله المالية
Lebanon 24
10 ملايين دولار.. مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن شبكات حزب الله المالية
08/11/2025 12:11:03
08/11/2025 12:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤشر بلومبرغ للمليارديرات: كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم يدخل نادي المليارديرات
Lebanon 24
مؤشر بلومبرغ للمليارديرات: كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم يدخل نادي المليارديرات
08/11/2025 12:11:03
08/11/2025 12:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك
تكساس
أوستن
تاكسي
روبوت
بيبول
الحص
تسلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
"فاتورة معجنات" تُثير بلبلة.. إليكم السبب
Lebanon 24
"فاتورة معجنات" تُثير بلبلة.. إليكم السبب
02:00 | 2025-11-08
08/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لص دخل وسرق منزل سيدة.. ولكن ما حصل لاحقا غير متوقع!
Lebanon 24
لص دخل وسرق منزل سيدة.. ولكن ما حصل لاحقا غير متوقع!
00:38 | 2025-11-08
08/11/2025 12:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2025-11-07
07/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مأساوية.. شاب يُقتل طعنًا أثناء محاولته فضّ شجار!
Lebanon 24
جريمة مأساوية.. شاب يُقتل طعنًا أثناء محاولته فضّ شجار!
23:00 | 2025-11-07
07/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 10 ملايين دولار.. محكمة أميركية تعوّض معلمة لهذا السبب!
Lebanon 24
بـ 10 ملايين دولار.. محكمة أميركية تعوّض معلمة لهذا السبب!
15:48 | 2025-11-07
07/11/2025 03:48:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو لحادث سير مروّع... وشخصٌ خسر حياته!
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... وشخصٌ خسر حياته!
09:29 | 2025-11-07
07/11/2025 09:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
Lebanon 24
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
07:32 | 2025-11-07
07/11/2025 07:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
15:27 | 2025-11-07
07/11/2025 03:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
نزوح الجنوب بدأ.. الخوف يحكمُ الشارع
Lebanon 24
نزوح الجنوب بدأ.. الخوف يحكمُ الشارع
05:30 | 2025-11-07
07/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!
Lebanon 24
حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!
13:23 | 2025-11-07
07/11/2025 01:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
02:00 | 2025-11-08
"فاتورة معجنات" تُثير بلبلة.. إليكم السبب
00:38 | 2025-11-08
لص دخل وسرق منزل سيدة.. ولكن ما حصل لاحقا غير متوقع!
23:00 | 2025-11-07
برجك اليوم
23:00 | 2025-11-07
جريمة مأساوية.. شاب يُقتل طعنًا أثناء محاولته فضّ شجار!
15:48 | 2025-11-07
بـ 10 ملايين دولار.. محكمة أميركية تعوّض معلمة لهذا السبب!
14:00 | 2025-11-07
تفاصيل مفاجأة.. وفاة غامضة لشابين داخل فيلا!
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
08/11/2025 12:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
08/11/2025 12:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
08/11/2025 12:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24