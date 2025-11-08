Advertisement

منوعات

قد يصبح أول تريليونير في العالم.. مكافأة ضخمة لماسك!

Lebanon 24
08-11-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1439457-638981732949930961.jpg
Doc-P-1439457-638981732949930961.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صوّت مساهمو شركة تسلا بالموافقة على خطة تعويض خيالية لإيلون ماسك قد تجعله أول تريليونير في العالم.
Advertisement

وافق نحو 75% من مساهمي شركة تسلا على خطة رواتب ومكافآت تتجاوز قيمتها تريليون دولار للرئيس التنفيذي للشركة ايليون ماسك وفق ما ذكرت CNBC وBusiness Insider. 

ولكن ماسك لن يحصل على المبلغ فوراً، إذ تشترط الخطة تحقيق مجموعة من الأهداف التجارية الكبرى للشركة، وفق ما نقل موقع بيبول.

ويتعيّن على ماسك أن يرفع القيمة السوقية لشركة تسلا إلى 8.5 تريليون دولار بحلول عام 2035، ويبيع 12 مليون سيارة سنوياً، ويُطلق مليون سيارة أجرة ذاتية القيادة (روبوتاكسي) ومليون روبوت بشري.

كما تنص الاتفاقية على أن ماسك يجب أن يبقى رئيساً تنفيذياً لتسلا لمدة 7 سنوات ونصف ليبدأ بالحصول على أي أسهم من الخطة الجديدة، مع السماح له في الوقت نفسه بمتابعة أدواره التنفيذية في شركاته الأخرى مثل SpaceX وXAI. 

وبعد إعلان الموافقة على الخطة، احتفل ماسك على المسرح خلال اجتماع المساهمين في أوستن  تكساس، حيث ظهر وهو يرقص بجانب مجموعة من الروبوتات.


مواضيع ذات صلة
ماسك على أعتاب التاريخ: نحو أول تريليونير في العالم
lebanon 24
08/11/2025 12:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ماسك سيُصبح أول "تريليونير" في العالم.. هذا ما كشفته مجلة "فوربس"
lebanon 24
08/11/2025 12:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24
10 ملايين دولار.. مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن شبكات حزب الله المالية
lebanon 24
08/11/2025 12:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤشر بلومبرغ للمليارديرات: كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم يدخل نادي المليارديرات
lebanon 24
08/11/2025 12:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24

إيلون ماسك

تكساس

أوستن

تاكسي

روبوت

بيبول

الحص

تسلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2025-11-08
00:38 | 2025-11-08
23:00 | 2025-11-07
23:00 | 2025-11-07
15:48 | 2025-11-07
14:00 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24