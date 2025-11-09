Advertisement

منوعات

البطل الجزائري الذي أنقذ بريطانيا من مجزرة.. سمير زيتوني يستفيق ويبدأ رحلة التعافي

Lebanon 24
09-11-2025 | 13:13
A-
A+
Doc-P-1440087-638983162310297798.png
Doc-P-1440087-638983162310297798.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استفاق سمير زيتوني (48 عامًا)، بريطاني من أصول جزائرية وموظف في شركة السكك الحديدية، بعد أيام في العناية المركّزة جرّاء إصابة بالغة تلقّاها خلال تصدّيه لمهاجم حاول تنفيذ عملية طعن جماعي على قطار بين دونكاستر و"كينغز كروس" عند الساعة 6:25 مساء الأسبوع الماضي. وبحسب تقارير بريطانية، استخدم زيتوني مقلاة من مطبخ القطار لردع المهاجم وحماية طفلة وركّاب آخرين إلى حين توقّف القطار وتدخّل الشرطة.
Advertisement

وأصيب البطل العربي سمير زيتوني (48 عاماً) بجراح بالغة دخل على إثرها إلى العناية المركزة في المستشفى، حيث كان قد فقد الوعي بسبب تلك الإصابة، لكنه في هذه الأثناء تحول إلى حديث البريطانيين جميعاً بسبب عمله البطولي في الدفاع عن الركاب المدنيين الأبرياء الذين كانوا في القطار.

وزيتوني هو مواطن بريطاني من أصول جزائرية، ويعمل موظفاً في شركة السكك الحديدية المشغلة للقطارات، حيث يسود الاعتقاد بأنه تمكن من استخدام مقلاة من مطبخ القطار في التصدي للمجرم الذي أراد تنفيذ عملية الطعن الجماعي الأسبوع الماضي، وذلك حتى تمكن قائد القطار من التوقف ومن ثم دخلت قوات من الشرطة لاعتقال المجرم.

وقال تقرير نشرته جريدة "Metro" البريطانية، صباح الأحد، إن زيتوني استيقظ يوم الخميس وأصبحت حالته مستقرة وتمكن لأول مرة من الكلام، حيث تحدث مع زوجته التي كانت بجانبه.

وكان زيتوني الذي يسكن في جنوب شرق لندن على متن القطار الذي يتجه من دونكاستر إلى "كينغز كروس" في وسط لندن في الساعة 6:25 مساء عندما وقع الهجوم الأسبوع الماضي، ووجد نفسه في مواجهة المهاجم لحماية الركاب من المجزرة.

وأصبح زيتوني واحداً من 11 شخصاً أصيبوا بهجوم بسكين على متن القطار، وهو يرقد حالياً في مستشفى في كامبريدج منذ ذلك الحين.

وكشف زميله الذي نظم حملة لجمع التبرعات من أجل مكافأته وعائلته أن سمير استعاد وعيه يوم الخميس، وأن حالته مستقرة الآن.

ويقول الأطباء إن هذه خطوة إيجابية حقاً إلى الأمام، على الرغم من أن رحلة تعافيه لا تزال طويلة.

وتم جمع حوالي 38 ألف جنيه إسترليني حتى الآن من متبرعين بريطانيين، حيث أشاد الكثيرون بسمير على "شجاعته وروحه الثابتة".

وسابقاً قال جيران سمير إنه رجل "مبتسم دائماً"، حيث قال فرناندو بورتيلا، ويعمل في مطعم: "لستُ مندهشاً من تصرفاته، إنه شخص طيب القلب للغاية".

وأضاف: "إنه بطل وقدوة لنا جميعاً. إنه جزء كبير من مجتمعنا هنا، ويتمتع بروح معنوية عظيمة. إنه فريد من نوعه. ودائماً ما يساعد الجيران".

وقالت الشرطة، بعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة على متن القطار، إن تصرفات سمير "كانت بطولية بكل معنى الكلمة، وأنقذت بلا شك أرواح الكثيرين".

ووُجهت إلى منفذ الهجوم أنتوني ويليامز، البالغ من العمر 32 عاماً، 10 تهم بالشروع في القتل بواسطة الطعن داخل القطار، إضافة إلى تهمة الشروع في القتل تتعلق بهجوم آخر وقع في لندن سابقاً. (العربية)
مواضيع ذات صلة
الدويهي: على محور الممانعة أن يستفيق نحن في مرحلة جديدة
lebanon 24
09/11/2025 22:54:46 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: التعليم في لبنان يبدأ رحلة جديدة مع التحول الرقمي
lebanon 24
09/11/2025 22:54:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني: ما حصل مجزرة واجرام بكل ما للكلمة من معنى وأكثر من 800 آلية تضررت
lebanon 24
09/11/2025 22:54:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يدين مجزرة بنت جبيل: دماء اللبنانيين الذي يحملون الجنسية الأميركية برسم "من كان مجتمعاً في الناقورة"
lebanon 24
09/11/2025 22:54:46 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانيين

البريطانية

البريطاني

الجزائري

جنوب شرق

توني هو

القطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:27 | 2025-11-09
15:06 | 2025-11-09
09:42 | 2025-11-09
08:53 | 2025-11-09
07:02 | 2025-11-09
06:03 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24