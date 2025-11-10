Advertisement

متفرقات

تكنولوجيا جديدة تحمي الطائرات من البرق!

Lebanon 24
10-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1440594-638983992783893233.webp
Doc-P-1440594-638983992783893233.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتعرّض أكثر من 70 طائرة يوميًا لضربات البرق، إلا أن الركاب لا يشعرون عادة بأي تأثير بفضل أنظمة الحماية المدمجة في هيكل الطائرة. هذه الأنظمة صُممت وفق الشكل التقليدي للطائرات المعروف بـ"الأنبوب والجناح"، لكن مع دخول تصاميم جديدة إلى صناعة الطيران قد تصبح هذه الحماية بحاجة إلى إعادة تطوير.
Advertisement

فريق من مهندسي الفضاء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) طوّر أداة تعتمد على نماذج فيزيائية للتنبؤ بكيفية انتشار الصواعق على أي تصميم للطائرات، بما في ذلك النماذج المستقبلية التي لم تُختبر بعد. وتتيح الأداة رسم خريطة للمناطق الأكثر عرضة لضربات البرق بهدف تحديد مستوى الحماية المطلوب لكل جزء من الهيكل بدقة.

وقالت كارمين غيرا غارسيا، أستاذة الهندسة الجوية في MIT، إن التصاميم الجديدة للطائرات تختلف بشكل كبير عن الشكل التقليدي، ما يجعل الاعتماد على البيانات السابقة غير كافٍ، مشيرةً إلى أن الفيزياء تقدم أساسًا موحدًا يمكن تطبيقه على أي شكل هندسي.

الصناعة تتجه نحو تصاميم تقلل الوزن واستهلاك الوقود، مثل الأجنحة المدمجة والهياكل المدعومة بالدعامات، ما يزيد الحاجة إلى فهم سلوك البرق على هذه الأشكال الجديدة.
 الأداة لا تعتمد على رحلات تجريبية طويلة، بل على محاكاة لتدفق الهواء حول الطائرة والمسار المتوقع للصاعقة عبر جسمها، وقد سمحت النتائج بتحديد مناطق تحتاج إلى تعزيز الحماية من دون إضافة وزن غير ضروري.

ويدرس الفريق تطبيق التقنية نفسها على توربينات الرياح، التي تتعرض لخسائر كبيرة نتيجة الصواعق، خصوصًا في المزارع البحرية. ونُشرت الدراسة في مجلة "IEEE Access"، بدعم من شركة “بوينغ” التي ترى في هذا النهج خطوة لبلورة معايير جديدة في تصميم وحماية الطائرات.
 
مواضيع ذات صلة
القهوة قد تحمي من هذا المرض.. دراسة جديدة تكشف
lebanon 24
11/11/2025 08:10:25 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة تحمي العينين من التلف الناتج عن استخدام الشاشات
lebanon 24
11/11/2025 08:10:25 Lebanon 24 Lebanon 24
المشروبات "الخالية من السكر" لا تحمي الكبد كما يُعتقد!
lebanon 24
11/11/2025 08:10:25 Lebanon 24 Lebanon 24
خمس دقائق فقط يوميًا تحمي قلبك من الأمراض
lebanon 24
11/11/2025 08:10:25 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

معهد ماساتشوستس

ماساتشوستس

المستقبل

غارسيا

الهند

بوينغ

سي ال

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:10 | 2025-11-11
23:00 | 2025-11-10
16:00 | 2025-11-10
14:00 | 2025-11-10
10:34 | 2025-11-10
10:27 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24