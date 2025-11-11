فيديو الاعتداء على فتاة يثير غضباً واسعاً... والداخلية المصرية تعلن القبض على الجاني

Advertisement

كشفت ملابسات مقطع الفيديو الذي تم تداوله على ، والذي أظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على فتاة في محافظة ، ما أثار حالة من الجدل بين رواد .بالفحص والمتابعة الأمنية، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط الشخص في الفيديو، وتبين أنه أحد المتسولين، وله معلومات جنائية سابقة، ويقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة.وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة والتعدي على الفتاة التي ظهرت بمقطع الفيديو، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة بمحافظة .وأوضح أن مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلاف على أولوية مسح سيارات المارة، وتطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالاعتداء عليها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار لمباشرة التحقيق. (اليوم السابع)