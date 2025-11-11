Advertisement

منوعات

فيديو الاعتداء على فتاة يثير غضباً واسعاً... والداخلية المصرية تعلن القبض على الجاني

Lebanon 24
11-11-2025 | 12:41
كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على فتاة في محافظة الجيزة، ما أثار حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا.
بالفحص والمتابعة الأمنية، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه أحد المتسولين، وله معلومات جنائية سابقة، ويقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة.
وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة والتعدي على الفتاة التي ظهرت بمقطع الفيديو، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج بمحافظة القاهرة.
وأوضح أن مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلاف على أولوية مسح سيارات المارة، وتطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالاعتداء عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. (اليوم السابع)
خلاف على مسح السيارات ينتهى باعتداء متسول على فتاة بالجيزة
