Advertisement

منوعات

بعد احتيالها على 128 ألف شخص… السجن ينتظر "ملكة الكريبتو"

Lebanon 24
12-11-2025 | 01:05
A-
A+
Doc-P-1441170-638985317985932901.webp
Doc-P-1441170-638985317985932901.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حكمت محكمة بريطانية على امرأة صينية بالسجن لأكثر من 11 عامًا بعد أن ضبط بحوزتها عملة بيتكوين بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.6 مليار دولار)، حصلت عليها من مخطط احتيالي شمل أكثر من 128 ألف شخص في الصين.
Advertisement


وقالت الشرطة إن التحقيق مع تشيمن تشيان (47 عامًا) قادهم إلى أجهزة تحتوي على 61 ألف بيتكوين، في أكبر عملية ضبط للعملات المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة.


وأطلقت وسائل الإعلام البريطانية على تشيان لقب "ملكة الكريبتو"، واعتقلت في أبريل 2024 بعد سنوات من الهروب وعيش حياة مرفهة في أوروبا، حيث أقامت في فنادق فاخرة واشتريت مجوهرات وساعات باهظة.


وأضافت الشرطة أن تشيان كانت تدير مخططًا هرميا جذب أكثر من 128 ألف مستثمر بين 2014 و2017، كثير منهم استثمر مدخراتهم وحصص تقاعدهم، فيما خزنت الأموال في عملة البيتكوين.


وعندما لفتت انتباه السلطات الصينية، هربت تشيان إلى بريطانيا بهوية مزيفة، واستأجرت في لندن منزلًا فخمًا مقابل أكثر من 17 ألف جنيه إسترليني شهريًا، وحاولت شراء عقارات بملايين الجنيهات لتحويل أصولها الرقمية دون نجاح.


كما عثر المحققون على ملاحظات كتبتها تشيان توثق طموحاتها، بما في ذلك "نيتها أن تصبح ملكة على ليبرلاند"، وهي دولة معلنة من طرف واحد تقع بين كرواتيا وصربيا.(سكاي نيوز) 
مواضيع ذات صلة
ألبير سليمان بعد انتخابه رئيسًا للاتحاد الماروني يدعو إلى التصويت لـ 128 نائبا
lebanon 24
12/11/2025 09:34:49 Lebanon 24 Lebanon 24
السجن أو المنفى.. هذا ما ينتظر نتنياهو بعد الحرب
lebanon 24
12/11/2025 09:34:49 Lebanon 24 Lebanon 24
موقوف "سابق" مثير للجدل يخرج من السجن
lebanon 24
12/11/2025 09:34:49 Lebanon 24 Lebanon 24
استيقاظ بركان "تفتان" في إيران بعد 700 ألف عام من السكون
lebanon 24
12/11/2025 09:34:49 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

البريطانية

سكاي نيوز

البريطاني

بريطانيا

سنوات من

المملكة

الصينية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
01:36 | 2025-11-12
01:18 | 2025-11-12
23:47 | 2025-11-11
23:05 | 2025-11-11
15:28 | 2025-11-11
15:24 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24