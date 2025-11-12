24
منوعات
بعد احتيالها على 128 ألف شخص… السجن ينتظر "ملكة الكريبتو"
Lebanon 24
12-11-2025
|
01:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
حكمت محكمة بريطانية على امرأة صينية بالسجن لأكثر من 11 عامًا بعد أن ضبط بحوزتها عملة بيتكوين بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.6 مليار دولار)، حصلت عليها من مخطط احتيالي شمل أكثر من 128 ألف شخص في
الصين
.
وقالت الشرطة إن التحقيق مع تشيمن تشيان (47 عامًا) قادهم إلى أجهزة تحتوي على 61 ألف بيتكوين، في أكبر عملية ضبط للعملات المشفرة في تاريخ
المملكة
المتحدة.
وأطلقت
وسائل الإعلام
البريطانية
على تشيان لقب "ملكة الكريبتو"، واعتقلت في أبريل 2024 بعد
سنوات من
الهروب وعيش حياة مرفهة في
أوروبا
، حيث أقامت في فنادق فاخرة واشتريت مجوهرات وساعات باهظة.
وأضافت الشرطة أن تشيان كانت تدير مخططًا هرميا جذب أكثر من 128 ألف مستثمر بين 2014 و2017، كثير منهم استثمر مدخراتهم وحصص تقاعدهم، فيما خزنت الأموال في عملة البيتكوين.
وعندما لفتت انتباه السلطات
الصينية
، هربت تشيان إلى
بريطانيا
بهوية مزيفة، واستأجرت في
لندن
منزلًا فخمًا مقابل أكثر من 17 ألف جنيه إسترليني شهريًا، وحاولت شراء عقارات بملايين الجنيهات لتحويل أصولها الرقمية دون نجاح.
كما عثر المحققون على ملاحظات كتبتها تشيان توثق طموحاتها، بما في ذلك "نيتها أن تصبح ملكة على ليبرلاند"، وهي دولة معلنة من طرف واحد تقع بين كرواتيا وصربيا.(سكاي نيوز)
مدير مدرسة يدفع طالبًا مصابًا بالتوحد من السلالم.. وفيديو يوثّق الحادثة!
Lebanon 24
مدير مدرسة يدفع طالبًا مصابًا بالتوحد من السلالم.. وفيديو يوثّق الحادثة!
01:36 | 2025-11-12
12/11/2025 01:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد أقصر يوم في هذه السنة
Lebanon 24
إليكم موعد أقصر يوم في هذه السنة
01:18 | 2025-11-12
12/11/2025 01:18:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع في الأرجنتين… خروج قطار عن مساره وإصابة 19 شخصًا
Lebanon 24
حادث مروّع في الأرجنتين… خروج قطار عن مساره وإصابة 19 شخصًا
23:47 | 2025-11-11
11/11/2025 11:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:05 | 2025-11-11
11/11/2025 11:05:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل سيدة بعيار ناري على يد نجلها أثناء لعبه بالسلاح
Lebanon 24
مقتل سيدة بعيار ناري على يد نجلها أثناء لعبه بالسلاح
15:28 | 2025-11-11
11/11/2025 03:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
