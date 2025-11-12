بعد احتيالها على 128 ألف شخص… السجن ينتظر "ملكة الكريبتو"

Advertisement

حكمت محكمة بريطانية على امرأة صينية بالسجن لأكثر من 11 عامًا بعد أن ضبط بحوزتها عملة بيتكوين بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.6 مليار دولار)، حصلت عليها من مخطط احتيالي شمل أكثر من 128 ألف شخص في .وقالت الشرطة إن التحقيق مع تشيمن تشيان (47 عامًا) قادهم إلى أجهزة تحتوي على 61 ألف بيتكوين، في أكبر عملية ضبط للعملات المشفرة في تاريخ المتحدة.وأطلقت على تشيان لقب "ملكة الكريبتو"، واعتقلت في أبريل 2024 بعد الهروب وعيش حياة مرفهة في ، حيث أقامت في فنادق فاخرة واشتريت مجوهرات وساعات باهظة.وأضافت الشرطة أن تشيان كانت تدير مخططًا هرميا جذب أكثر من 128 ألف مستثمر بين 2014 و2017، كثير منهم استثمر مدخراتهم وحصص تقاعدهم، فيما خزنت الأموال في عملة البيتكوين.وعندما لفتت انتباه السلطات ، هربت تشيان إلى بهوية مزيفة، واستأجرت في منزلًا فخمًا مقابل أكثر من 17 ألف جنيه إسترليني شهريًا، وحاولت شراء عقارات بملايين الجنيهات لتحويل أصولها الرقمية دون نجاح.كما عثر المحققون على ملاحظات كتبتها تشيان توثق طموحاتها، بما في ذلك "نيتها أن تصبح ملكة على ليبرلاند"، وهي دولة معلنة من طرف واحد تقع بين كرواتيا وصربيا.(سكاي نيوز)