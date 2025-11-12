Advertisement

متفرقات

من السقوط إلى الطيران.. ما يراه العقل الباطن في نومنا!

Lebanon 24
12-11-2025 | 16:00
كشفت دراسة أجرتها منصة Netflix بالتعاون مع فيلم In Your Dreams عن أكثر الأحلام شيوعًا بين الناس، حيث تصدّر حلم السقوط المفاجئ قائمة الأحلام المتكررة لدى أكثر من نصف المشاركين.

وأوضحت الخبيرة دلفي إليس أن هذا النوع من الأحلام يعكس الخوف من المجهول وعدم الاستقرار، خاصة عند مواجهة تغييرات كبيرة في الحياة مثل فقدان العمل أو الانتقال إلى مرحلة جديدة.
كما أظهرت الدراسة أن الهروب دون القدرة على الجري من أكثر الأحلام انتشارًا، ويمثل شعورًا بالعجز أو التقييد. في المقابل، ترمز أحلام الخيانة إلى القلق أو فقدان الثقة، فيما يدل حلم وفاة شخص قريب على التغيير أو نهاية مرحلة أكثر من كونه نذيرًا بالموت.

وتكرّر أيضًا حلم سقوط الأسنان الذي يربطه كثيرون بمخاوف تتعلق بالمكانة أو فقدان السيطرة، إلى جانب أحلام الطيران التي تعبّر عن الحرية والطموح، وأحلام التأخر عن المواعيد التي ترمز إلى الخوف من الفشل أو ضياع الفرص.

وختمت الدراسة بأن الأحلام مرآة لمشاعر الإنسان العميقة، تكشف توتراته ورغباته المكبوتة حتى وهو غارق في النوم.
 
