منوعات
بدافع غريب.. ممرضة تشعل النار بمستشفى في مصر
Lebanon 24
13-11-2025
|
08:05
قضت محكمة جنايات حلوان في مصر، بمعاقبة ممرضة بالسجن 3 سنوات، بتهمة إشعال النار داخل مستشفى حلوان.
وتعود بداية الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن
القاهرة
بلاغًا من إدارة المستشفى يفيد باندلاع حريق محدود داخل
قسم الرعاية
المركزة، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء والإنقاذ مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، كما تم فرض كردون أمني بمحيط المستشفى وتخصيص مسارات إخلاء لتأمين
نقل المرضى
إلى مناطق آمنة داخل المبنى.
ومع بدء عملية الفحص والمعاينة داخل القسم، تبين أن النيران مشتعلة داخل غرفة مخصصة للأجهزة الطبية، وقد امتدت جزئيًا إلى بعض المحاليل والأسلاك المتصلة بالأجهزة، إلا أن سرعة تدخل رجال الإطفاء حالت دون امتداد الحريق إلى الغرف والأجنحة المجاورة. وبالتزامن مع عمليات الإطفاء، قامت الأطقم الطبية، بالتعاون مع
قوات الأمن
، بإخلاء نحو 16 مريضًا من داخل غرفة العناية المركزة إلى مناطق أخرى داخل المستشفى وإلى مستشفيات مجاورة، حرصًا على سلامتهم واستمرار تلقيهم للعلاج دون تأخير.
ولم تمض ساعات قليلة حتى نجحت الفرق المتخصصة في السيطرة الكاملة على الحريق وتنفيذ عمليات التبريد؛ للتأكد من عدم تجدد النيران مرة أخرى. وفي البداية، رجح الفحص المبدئي أن يكون سبب الحريق ماسًا كهربائيًا بأحد التوصيلات داخل الغرفة، إلا أن استمرار التحقيقات كشف عن مفاجأة صادمة،وأن وراء ارتكاب الواقعة ممرضة تدعى «شروق .ع. أ»، تعمل بنفس القسم الذي شهد الواقعة، تبين أنها قامت بإشعال النيران عمدًا داخل غرفة الرعاية المركزة، ثم وقفت تتابع الموقف من داخل المستشفى، لمراقبة حالة الفزع التي انتابت المرضى والعاملين. (اليوم السابع)
